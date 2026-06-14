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אימה בשמי הונגריה: מטוסי קרב הוזנקו לעבר טיסת ארקיע לפראג - זו הסיבה

אירוע חריג במיוחד סביב טיסה ישראלית בשמי אירופה | מטוסי קרב הונגריים הוזנקו אל עבר טיסה של ארקיע שעשתה את דרכה מנתב"ג לפראג, לאחר שאבד הקשר עם מטוס הנוסעים הישראלי | על פי הדיווחים, הוזנקו שני מטוסי קרב אל עבר המטוס הישראלי, בעקבות הוראות ממרכז המבצעים האוויריים של נאט"ו (תעופה)

מטוס ארקיע | אילוסטרציה (צילום: דוברות ארקיע)

דרמה בשחקים: הונגריה הזניקה מטוסי קרב לעבר טיסה IZ281 של חברת התעופה הישראלית ארקיע. על פי הדיווחים שפורסמו בהונגריה בסוף השבוע, הסיבה הייתה בעקבות כך שהמטוס הישראלי לא הצליח ליצור קשר עם בקרי תנועה אווירית בזמן שעבר במרחב האווירי של הונגריה.

ראש ממשלת הונגריה, פיטר מדיאר, אמר בהצהרה ברשתות החברתיות כי כוחות ההגנה ההונגריים שלחו שני מטוסי קרב מדגם JAS-39 גריפן כדי ללוות את האיירבוס A321 הישראלי, שהיה במהלך טיסה סדירה מתל אביב לפראג. "בעקבות הוראות ממרכז המבצעים האוויריים המשולב של נאט"ו", כך לדבריו.

בארקיע מסרו: "צוות הטיסה פעל בהתאם לתוכנית הטיסה המאושרת ובנתיבי הטיסה שנקבעו מראש.בשלב מסוים במהלך הטיסה נותק הקשר בין המטוס לבין יחידת הבקרה האווירית בהונגריה. למיטב הבנתנו, בעקבות אובדן הקשר החליטו הרשויות ההונגריות להפעיל מטוס צבאי שהתקרב למטוס, ובעקבות כך חודש הקשר עם צוות הטיסה".

על פי הודעת החברה, "האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה, אשר תבחן את נסיבותיו גם מול הרשויות בהונגריה". עוד הובהר כי "המטוס המשיך בטיסתו כמתוכנן ונחת בבטחה ביעדו. נדגיש כי בשום שלב במהלך הטיסה לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות".

הונגריהנאט"ומטוסי קרבארקיע

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