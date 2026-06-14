טרגדיה בהודו: מטוס תובלה צבאי מדגם אנטונוב An-32 של חיל האוויר ההודי התרסק ביום שבת בעת ניסיון נחיתה בבסיס חיל האוויר רוריה בג'ורהאט, אסאם. הפגיעה גרמה מיד לשריפה גדולה שגבתה את חייהם של חמישה אנשי צוות.

לפי חיל האוויר ההודי, המטוס התרסק במהלך ניסיון נחיתה בבסיס שבמדינת אסאם, כאשר זמן קצר לאחר ההתרסקות פרצה אש במקום. תיעודים ראשונים מהזירה הראו עשן כבד ולהבות מתוך שטח הבסיס.

עוד דווח בתקשורת ההודית כי חמישה אנשי צוות נהרגו בהתרסקות, בעוד טייס המשנה שרד ופונה לקבלת טיפול רפואי. המטוס השתייך לטייסת 43 ופעל במשימת תובלה.

בהודעה רשמית שפורסמה בחשבון הטוויטר שלו, חיל האוויר אישר את מותם של מפקד הטייסת וארבעה אנשי צוות נוספים בעת מילוי תפקידו, והביע את תנחומיו העמוקים והסולידריות עם המשפחות שנפגעו עם הקמת חקירה כדי לקבוע את סיבת ההתרסקות.