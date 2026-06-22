כאוס באוויר: נוסע נשך נוסעים והתפרע במטוס - כך זה הסתיים

כאוס באוויר: טיסה שגרתית של ענקית התעופה האמריקנית אמריקן איירליינס הפכה לזירת כאוס ומלחמה כאשר על פי הדיווחים, נוסע נשך נוסע אחר וניסה לתקוף אחרים בטיסה.

על פי הדיווחים, האירוע התרחש אמש (ראשון) בטיסה AA3046 משארלוט (CLT), צפון קרוליינה לפילדלפיה (PHL). בעקבות האירוע, הטייס יצר קשר עם גורמי הקרקע לפני ההגעה כדי לוודא שהמשטרה והצוות הרפואי ממתינים במטוס כאמצעי זהירות.

בהקלטות מתוך שיחת הטייס למגדל הפיקוח נשמע הטייס אומר: "אני לא יודע... אם הוא בהזיות או משהו כזה, אבל הוא פשוט נשך נוסע והוא מנסה להילחם בכולם". הטיסה נחתה בשלום והנוסע טופל.