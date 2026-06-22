כיכר השבת
איך הייתם מגיבים?

כאוס באוויר: נוסע נשך נוסעים והתפרע במטוס - כך זה הסתיים

טיסה פנימית בארצות הברית הפכה לזירת כאוס ומלחמה כאשר על פי הדיווחים, נוסע נשך נוסע אחר וניסה לתקוף אחרים בטיסה | הטייס אומר: "אני לא יודע אם הוא הזיות, אבל הוא פשוט נשך נוסע והוא מנסה להילחם בכולם" | הטיסה נחתה בשלום והנוסע טופל (תעופה)

נוסע נושך נוסע (צילום: AI)

כאוס באוויר: טיסה שגרתית של ענקית התעופה האמריקנית אמריקן איירליינס הפכה לזירת כאוס ומלחמה כאשר על פי הדיווחים, נוסע נשך נוסע אחר וניסה לתקוף אחרים בטיסה.

על פי הדיווחים, האירוע התרחש אמש (ראשון) בטיסה AA3046 משארלוט (CLT), צפון קרוליינה לפילדלפיה (PHL). בעקבות האירוע, הטייס יצר קשר עם גורמי הקרקע לפני ההגעה כדי לוודא שהמשטרה והצוות הרפואי ממתינים במטוס כאמצעי זהירות.

בהקלטות מתוך שיחת הטייס למגדל הפיקוח נשמע הטייס אומר: "אני לא יודע... אם הוא בהזיות או משהו כזה, אבל הוא פשוט נשך נוסע והוא מנסה להילחם בכולם". הטיסה נחתה בשלום והנוסע טופל.

טיסהאמריקן איירליינסנשיכה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר