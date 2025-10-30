תהליך הייצור של רכבים חשמליים הינו מורכב ותובעני מבחינה אנרגטית: ייצור סוללות ליתיום דורש משאבים רבים ומוביל לפליטת גזי חממה גבוהה במיוחד בתחילת הדרך. עם זאת, מחקר חדש שנערך באוניברסיטת דיוק ובאוניברסיטה הצפונית של אריזונה ופורסם ב-PLOS Climate, מגלה כי כבר לאחר שנתיים בלבד, רכבים חשמליים מצליחים להתגבר על נטל הפליטות הראשוניות ומציגים יתרון משמעותי על רכבי בנזין בהיקף פליטת המזהמים לאורך זמן.

פרופ' דרו שינדל, מהפקולטה למדעי כדור הארץ באוניברסיטת דיוק ואחד ממובילי המחקר, מסביר כי "למרות שהייצור הראשוני של סוללות לרכב חשמלי מתאפיין בטביעת רגל פחמנית גבוהה, מהר מאד היתרון הסביבתי מתחיל להצטבר, וכבר בשלוש השנים הראשונות רכב חשמלי עוקף רכב בנזין בביצועים סביבתיים, וממשיך לצבור יתרון זה לאורך כל חייו של הרכב".

המחקר בחן את מחזור החיים המלא של הרכבים - החל משלב הכרייה והייצור ועד השימוש בפועל בכביש - והשווה פליטות מזהמים בין רכבים חשמליים לבעלי מנוע בעירה פנימית. נמצא כי רכב בנזין גורם לנזק סביבתי כלכלי הגדול פי שניים עד פי שלושה וחצי לעומת רכב חשמלי במהלך חייו. החוקרים אף מעריכים שככל שיגדל חלקם של מקורות אנרגיה ירוקים כדוגמת שמש ורוח בייצור החשמל, היתרון הסביבתי של רכבים חשמליים ילך ויתעצם.

בהתבסס על מגמות צפויות, רכבים חשמליים עתידים להביא להפחתה הדרגתית ומצטברת של פליטות גזי חממה, הן בזכות יעילות הרכב והן בזכות התרומה המשמעותית של רשת חשמל נקייה יותר. "היתרון של רכבים חשמליים הוא לא רק בהפחתת הפליטות במהלך הנסיעה עצמה, אלא גם בשדרוג הסביבתי המתמשך ככל שייצור החשמל יתבסס על אנרגיות מתחדשות", אמר ד"ר פנקאג' סדאווארטה מהאוניברסיטה הצפונית של אריזונה שאף השתתף במחקר.

המחקר מספק תשובה ברורה לטענות שהועלו בשנים האחרונות לגבי ההשפעה הסביבתית של ייצור סוללות לרכב חשמלי, ומעיד כי הבחירה החשמלית היא לא רק חכמה טכנולוגית וצרכנית – אלא גם יעילה משמעותית להגנת הסביבה לטווח הארוך.