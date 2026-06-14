זמן קצר לאחר שטסלה השיקה את מערכת ה־Full Self-Driving (FSD) שלה בסין, תופעה מדאיגה החלה להתפשט ברחבי המדינה: נהגים רוכשים אביזרים פשוטים וזולים, שמטרתם אחת – להטעות את מערכת הבקרה של הרכב ולשדר לה כי הנהג מרוכז בכביש, גם כאשר בפועל הוא אינו כזה.

האביזרים, הנמכרים בפלטפורמות מסחר מקוונות במחירים של 10 עד 40 דולר בלבד, כוללים בובות פלסטיק בדמות בני אדם, מסכים קטנים המציגים עיניים מהבהבות, ולעיתים אף דמויות המזכירות ידוענים. את המוצרים ממקמים הנהגים מול מצלמת התא הפנימית של הרכב – בדרך כלל ליד המראה או על גבי השמשה – כך שהיא "רואה" דמות שמביטה קדימה, בעוד הנהג עצמו יכול להסיט את מבטו, להשתמש בטלפון, ואף להירדם.

המערכת של טסלה מבוססת על מצלמה פנימית שמנטרת את תנועות הראש והעיניים של הנהג, במטרה לוודא שהוא ערני ומוכן להתערב בעת הצורך. אלא שהטכנולוגיה הזו, כך נראה, רגישה להטעיות פשוטות יחסית. די בהצבת אובייקט המדמה פני אדם כדי לשכנע את המערכת כי מתקיים פיקוח אנושי תקין.

למעשה, מדובר בבעיה מוכרת. כבר בשנים קודמות נאלצה טסלה להתמודד עם ניסיונות לעקוף את מערכות הבקרה שלה, ואף הזהירה כי משתמשים שייתפסו בכך עלולים להיחסם משימוש בגרסאות מתקדמות של התוכנה. עם זאת, הדוגמאות האחרונות מצביעות על כך שהפער בין מנגנוני הבקרה לבין היצירתיות של המשתמשים עדיין משמעותי.

בדיקות שנערכו לאחרונה אף העלו כי במקרים מסוימים ניתן להערים על המערכת גם באמצעים פשוטים יותר, כמו הרכבת משקפי שמש, מבלי לעורר התרעה - מצב שבו הנהג יכול לעצום עיניים לפרקי זמן ממושכים מבלי שהמערכת תזהה זאת.

התופעה מתרחשת בעיתוי רגיש במיוחד עבור טסלה, לאחר שהחברה השיקה את מערכת ה־FSD Supervised בסין במאי 2026, לאחר שנים של עיכובים רגולטוריים. למרות שמה השאפתני, מדובר במערכת ברמת אוטונומיה 2 בלבד – כלומר, כזו שדורשת מהנהג להישאר מעורב וערני בכל רגע.

הפער בין המיתוג לבין המציאות, לצד האפשרות לעקוף את מנגנוני הבקרה בקלות יחסית, מעורר ביקורת מצד מומחי בטיחות. אלה מצביעים על כך שחברות אחרות בתעשייה, כמו ג'נרל מוטורס עם מערכת Super Cruise, משתמשות בטכנולוגיות מתקדמות יותר, כולל חיישני אינפרה-אדום למעקב מדויק אחר תנועות העיניים - מערכות שנחשבות קשות יותר להטעיה.

טסלה, מצידה, טרם הגיבה באופן רשמי לתופעת "מכשירי ההטעיה" המתפשטת בשוק הסיני.