כיכר השבת
פרק שאסור לפספס!

גן החיות בכנסת: כלבים שמתחתנים, תרנגולות ונחשים | 'החדשות הלא חשובות' עם יוסי עבדו

עוגת חבל תלייה לבן גביר ומי הציע לחגוג | בוגי יעלון מגלה את ההבדל בין כנסת לבית כנסת | טלי גוטליב לא תגיע לחקירה | טלי גוטליב בקרב חייה ומי עושה בר מצווה לכלבים? לפיד מחליט לא לכעוס ואז כועס | מירב בן ארי מגיבה בתרנגולת ואיך מתמודדים עם נחשים בפוליטיקה?  | יוסי עבדו מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' • צפו (אולפן כיכר)

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צילומים מתוך: ערוץ הכנסת, רשת 13, כאן 11, רשתות השידור, אינסטגרם מירב בן ארי, גלעד קריב, אלמוג כהן, גלית דיסטאל. לפי חוק 27 א.
צילומים מתוך: ערוץ הכנסת, רשת 13, כאן 11, רשתות השידור, אינסטגרם מירב בן ארי, גלעד קריב, אלמוג כהן, גלית דיסטאל. לפי חוק 27 א. | צילום: הגשה: יוסי עבדו, כתיבה: יוסי חיים מימון, עריכה: ידידה כהן .

פרק חדש של "החדשות הלא באמת חשובות של השבוע", בהגשת יוסי עבדו, עם הצצה לסיפורים הכי פחות רלוונטיים של השבוע שלא יותירו אתכם אדישים.

והרי הכותרות:

  • גלית דיסיטל הסכימה לבוא לבר מצווה של כלב. אחמד טיבי הסביר שכל כלב בא יומו. בערבית.
  • ינון מגל מגלה חושף שגם בבגץ כלה הוא יהודי.
  • בוגי יעלון חשף את ההבדל בין כנסת לבית כנסת, בנעליים גבוהות.
  • טלי גוטליב נלחמת מול היועמ"שית.-
  • הכריז ביקש שלא נכעס היום, אך לא כולם הקשיבו לו.

האם היועמ"שית פגעה במירב בן ארי?

קבלת הפנים "החמה" שקיבלה עידית סילמן ממירב בן ארי.

  • לנשיא המדינה, לא הלך בעברית, הוא ניסה בערבית.
  • חוק לימוד תורה עלה לסדר היום. זאב אלקין הגיב ברוגע מפתיע. קריב הגיב בפרה. מירב בן ארי הגיבה בתרנגולת.

קרדיטים: הגשה יוסי עבדו , כתיבה יוסף חיים מימון הגשה ידידה כהן

מערכת "החדשות הלא באמת חשובות" מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם. נתקלתם בסיפור הזוי השבוע? שלחו אותו לישירות ליוסי עבדו בווצאפ וגם תוכלו ללעכוב אחריו מקורב לחצו כאן.

אריה דרעייאיר לפידמשה גפניאיתמר בן גביריצחק הרצוגזאב אלקיןאחמד טיביעידית סילמןטלי גוטליבינון מגלגלעד קריבאלמוג כהןגלית דיסטל-אטבריאןמאי גולןמשה בוגי יעלוןהחדשות (הלא באמת חשובות) של השבועמירב בן ארייוסי עבדו
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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יוסי יא אלוף הפעם אחי אהבתי את המירב אם התרנגול😂
יוסף חיים

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