צילומים מתוך: ערוץ הכנסת, רשת 13, כאן 11, רשתות השידור, אינסטגרם מירב בן ארי, גלעד קריב, אלמוג כהן, גלית דיסטאל. לפי חוק 27 א. | צילום: הגשה: יוסי עבדו, כתיבה: יוסי חיים מימון, עריכה: ידידה כהן .
פרק חדש של "החדשות הלא באמת חשובות של השבוע", בהגשת יוסי עבדו, עם הצצה לסיפורים הכי פחות רלוונטיים של השבוע שלא יותירו אתכם אדישים.
והרי הכותרות:
- יום ההולדת של איתמר בן גביר עבר אבל גלעד קריב עדיין לא עיכל את העוגה בצורת חבל התלייה.
- גלית דיסיטל הסכימה לבוא לבר מצווה של כלב. אחמד טיבי הסביר שכל כלב בא יומו. בערבית.
- גלעד קריב מחתן כלבים ומאי גולן גם?
- ינון מגל מגלה חושף שגם בבגץ כלה הוא יהודי.
- בוגי יעלון חשף את ההבדל בין כנסת לבית כנסת, בנעליים גבוהות.
- טלי גוטליב נלחמת מול היועמ"שית.-
- לפיד הכריז ביקש שלא נכעס היום, אך לא כולם הקשיבו לו.
האם היועמ"שית פגעה במירב בן ארי?
- אלמוג כהן ואחמד טיבי ניסו להרגע. לא עבד.
קבלת הפנים "החמה" שקיבלה עידית סילמן ממירב בן ארי.
- לנשיא המדינה, יצחק הרצוג לא הלך בעברית, הוא ניסה בערבית.
- חוק לימוד תורה עלה לסדר היום. זאב אלקין הגיב ברוגע מפתיע. קריב הגיב בפרה. מירב בן ארי הגיבה בתרנגולת.
קרדיטים: הגשה יוסי עבדו , כתיבה יוסף חיים מימון הגשה ידידה כהן
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