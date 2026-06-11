פרק שאסור לפספס! גן החיות בכנסת: כלבים שמתחתנים, תרנגולות ונחשים | 'החדשות הלא חשובות' עם יוסי עבדו עוגת חבל תלייה לבן גביר ומי הציע לחגוג | בוגי יעלון מגלה את ההבדל בין כנסת לבית כנסת | טלי גוטליב לא תגיע לחקירה | טלי גוטליב בקרב חייה ומי עושה בר מצווה לכלבים? לפיד מחליט לא לכעוס ואז כועס | מירב בן ארי מגיבה בתרנגולת ואיך מתמודדים עם נחשים בפוליטיקה? | יוסי עבדו מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' • צפו (אולפן כיכר)

יע יוסי עבדו כיכר השבת | 20:03