פוטין מודיע: רוסיה תפחית בכוונה את תפוקת הנפט בשנת 2025

רוסיה הודיעה כי במהלך השנה תפחית את תפוקת הנפט שלה בכ-1% לעומת 2024, צעד שלדברי הנשיא ולדימיר פוטין נועד לתרום ליציבות שוק האנרגיה תחת הסכמות ארגון OPEC+. לדבריו, מוסקבה צפויה להפיק בשנת 2025 כ-510 מיליון טון נפט, נתון שממקם אותה כאחת מהמדינות המובילות בעולם בתחום האנרגיה.

בדבריו בפורום האנרגיה הרוסי במוסקבה, פוטין טען כי רוסיה שומרת על מעמדה הבינלאומי למרות "מנגנוני תחרות בלתי הוגנים" והסנקציות הכלכליות המערביות שנועדו לפגוע בייצוא הנפט והגז שלה. "רוסיה ממשיכה להיות בין יצרניות הנפט הגדולות בעולם, למרות כל הניסיונות לפגוע בה", אמר הנשיא הרוסי.

פוטין הוסיף כי הביקוש העולמי לנפט צפוי להגיע השנה ל-104.5 מיליון חביות ביום - גידול של למעלה ממיליון חביות לעומת השנה שעברה. לדבריו, הגידול נובע בעיקר מזינוק בענף הפטרוכימיה - ענף בתעשייה העוסק בהפקת כימיקלים ודלקים מנפט גולמי וגז טבעי - ומהעיכוב במעבר התעשייה העולמית למנועים חשמליים. "אנשים ממשיכים לנסוע במכוניות בנזין, והמגמה הזו תימשך", ציין.

החלטתה של מוסקבה מגיעה ברקע מאמצי OPEC+ לשמור על יציבות מחירים עולמית נוכח תנודתיות בביקוש ובאספקה. לפי ההערכות, החברות בקבוצה העלו את תפוקת הנפט הכוללת ל-43.05 מיליון חביות ביום בספטמבר, גידול של 630 אלף חביות ביחס לחודש קודם.

במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הבטיח להפסיק את רכישת הנפט הרוסי - הצהרה שהובילה לעלייה של 1% במחירי הנפט ביום חמישי בבוקר. הודו, המייבאת כשליש מהנפט שלה מרוסיה, טרם אישרה את הדברים באופן רשמי.

לדברי פוטין, הפחתת הייצור תסייע "לחיזוק היציבות, לשימור האמינות של רוסיה כיצואנית נפט מרכזית" ולגיוון נוסף של שוקי היעד של האנרגיה הרוסית, שאינם מסתמכים עוד רק על אירופה אלא גם על אסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית.