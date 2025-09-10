מחיר הזהב פרץ השבוע גבולות חדשים והגיע ל־3,636 דולר לאונקיה, כשהמשקיעים ברחבי העולם נוהרים אליו כמפלט בטוח מול חוסר ודאות כלכלי וגיאופוליטי. הנתונים שפורסמו לאחרונה מצביעים על עלייה של 38% מתחילת 2025, כאשר שוקי ההון מתמודדים עם סימנים של האטה במשק האמריקאי, ירידת הדולר וציפיות הולכות וגוברות להורדת ריבית על ידי הפדרל ריזרב.

הפדרל ריזרב צפוי להודיע על הפחתת הריבית בפגישתו הקרובה, כאשר נתוני תעסוקה אמריקאיים חלשים דחפו את הסיכויים להורדה בסבירות של 88%, כך על פי CME FedWatch. הורדת ריבית מקטינה את האטרקטיביות של פקדונות מזומן ואגרות חוב, ומבליטה את הזהב כחלופה מועדפת להשקעה, במיוחד בתקופות של אינפלציה גבוהה וחובות ממשלתיים מתרחבים.

הביקושים לזהב גוברים לא רק בקרב משקיעים פרטיים, אלא גם מוסדיים: לפי נתוני JP Morgan, בנקים מרכזיים בעולם רכשו 900 טון זהב חדשים מתחילת השנה לטובת גיוון עתודות המטבע שלהם. כל הגורמים הללו מחזקים את מעמדו של הזהב כנכס מפלט מרכזי ומעלים את הסיכויים להמשך צמיחה חיובית גם בשנה הבאה. אנליסטים מזהירים כי אמנם המחירים גבוהים, אך התנאים בשווקים הגלובליים עדיין תומכים בסיכוי של הקפיצה למחיר 4,000 דולר לאונקיה בעתיד הקרוב.

המשמעות למשקיעים ולחוסכים ברורה: הזהב מציע מרכז יציב בעידן של שינויים מהירים וחוסר וודאות כלכלית. בשוק בו כל הורדת ריבית מוסיפה לזהב "חמצן", נראה כי תנופת ההשקעות בזהב עוד יכולה להפתיע הלאה.