סוף לחבילות הזולות מסין? מס חדש על כל קנייה מקוונת

האיחוד האירופי נערך לשינוי משמעותי בכללי המסחר המקוון: החל מ־1 ביולי 2026 יוטל מכס קבוע של 3 אירו על חבילות בשווי נמוך המיובאות ממדינות מחוץ לאיחוד. מדובר בצעד שמבטל בפועל את הפטור ממכס על מוצרים בשווי של עד 150 אירו - פטור שאפשר במשך שנים זרימה מסיבית של מוצרים זולים, בעיקר מפלטפורמות סיניות כמו Shein ו-Temu.

לפי המתווה החדש, המכס לא ייגבה לפי מספר הפריטים בחבילה, אלא לפי סוגי המוצרים (סיווג מכס). כך, חבילה הכוללת כמה קטגוריות שונות תחויב במס של 3 אירו לכל קטגוריה, בעוד שכמה פריטים זהים יחויבו בתשלום אחד בלבד. באופן רשמי, החיוב מוטל על המוכרים או היבואנים - אך ההערכה היא כי העלות תתגלגל בסופו של דבר לצרכן.

הנציבות האירופית הדגישה כי מדובר בצעד זמני ולא מפלה, שיחול באופן אחיד על כל מדינות המקור. הרפורמה צפויה להישאר בתוקף עד יולי 2028, אז אמורה להיכנס לפעולה מערכת מכס דיגיטלית מתקדמת שתאפשר גביית מסים מדויקים יותר לפי סיווג מלא של מוצרים. בנוסף, החל מנובמבר 2026 צפויה להתווסף עמלת טיפול של כ־2 אירו לכל חבילה.

התגובה בשוק עד כה מתונה אך דרוכה. לפי דיווחים באירופה, חברות מסחר מקוון כבר החלו להיערך לשינוי: חלקן מסווגות מחדש מוצרים או מעבירות מלאים למחסנים בתוך האיחוד האירופי, במטרה לעקוף את החיוב החדש. המהלך הזה עשוי לשנות את שרשראות האספקה ולהוביל להקמת מרכזים לוגיסטיים נוספים באירופה.

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ההחלטה האירופית מפעילה לחץ גם על בריטניה, שנותרה מחוץ להסדר לאחר הברקזיט. קמעונאים גדולים בממלכה, בהם רשתות אופנה ואלקטרוניקה, מזהירים כי ללא צעדים דומים, בריטניה עלולה להפוך ל"יעד הצפה" למוצרים זולים שיוסטו מהשוק האירופי. הממשלה הבריטית כבר החלה לבחון ביטול של סף הפטור ממכס הקיים (135 ליש"ט), ואף שוקלת להקדים את יישום הרפורמה המתוכננת לשנים הקרובות.

מעבר להשפעה המיידית על מחירים, המהלך האירופי משקף מגמה רחבה יותר: ניסיון לאזן בין עידוד מסחר מקוון לבין הגנה על יצרנים וקמעונאים מקומיים. השאלה הגדולה כעת היא האם הצעד אכן יבלום את שטף המוצרים הזולים - או רק יוביל להתאמות יצירתיות מצד ענקיות המסחר הדיגיטלי.