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"הם מפלצות": ממדאני התפרץ בנאום נגד השדולה הפרו ישראלית 

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני תקף את איפא"ק והאשים את השדולה הפרו-ישראלית ב"השפעה פסולה" על הפוליטיקה האמריקנית (בעולם)

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני (צילום: שאטרסטוק)

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, תקף בנאום חריף את השדולה הפרו-ישראלית איפא"ק והאשים אותה ב"השפעה פסולה" על הפוליטיקה האמריקנית.

במהלך עצרת שנערכה בברוקלין לקראת הפריימריז הדמוקרטיים לקונגרס, בהשתתפות הסנאטור ברני סנדרס, טען ממדאני כי "המפלצות שאנו ניצבים מולן לובשות צורות רבות", ולאחר מכן הפנה את דבריו כלפי איפא"ק.

לדבריו, מדובר בארגון "שהדבר היחיד שמפחיד אותו יותר מלאפשר לדמוקרטיה לעשות את שלה הוא סיום רצח העם ומלחמותיו של ". הוא הוסיף כי איפא"ק מזרימה "מיליוני דולרים של כסף אפל כדי להשיג מטרה אחת – לשמר את כוחה, כדי שתוכל להסית אותנו זה נגד זה במקום שמנהיגינו יפנו לעבר השינוי המוסרי שכולנו יודעים שהוא הכרחי".

בנאומו תקף ממדאני גם את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ואת ניהול המלחמה ב. הוא הביע תמיכה במועמדת לקונגרס קלייר ולדז, ואמר כי "כאשר דמוקרטים אחרים בחרו להסיט את מבטם בזמן שנתניהו ביצע פשעי מלחמה, קלייר לא רק קראה לזה רצח עם – היא גם פעלה למען הפסקת אש".

בהמשך הנאום קרא ממדאני גם ליהודים לתמוך במועמדים הפרוגרסיביים. "בין אם אתם מתפללים בבית כנסת, במסגד, בכנסייה או שאינכם מתפללים כלל, כולנו מאמינים שהעיר שלנו ראויה למנהיגים שמובילים בתקווה ולא בפחד", אמר.

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