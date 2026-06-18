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"אורח בלתי צפוי": בעל הדירה נדהם כשגילה מי חסם את פתח ביתו

תושב בדרום קרוליינה הופתע לגלות תנין גדול בפתח ביתו | רשויות חיות הבר הוזעקו ללכידת בעל החיים ש"סירב לציית להוראות" (מעניין)

התנין שהתגלה בפתח הבית (צילום: Berkeley County Sheriff's Office)

תושב בעיירה מונקס קורנר שבדרום קרוליינה הופתע לגלות תנין גדול רובץ בפתח ביתו, מה שהוביל להזעקת פקחי בעלי חיים וכוחות נוספים למקום.

משרד השריף של מחוז ברקלי מסר כי פקח בעלי חיים הוזעק לבית לאחר שבעליו "גילה אורח בלתי צפוי שהתמקם ממש ליד דלת הכניסה". במשרד הוסיפו בהומור כי נראה ש"בימינו דפיקה בדלת היא כבר עניין אופציונלי".

לדברי הרשויות, התנין היה "גדול משמעותית ממה שאנו מצוידים לטפל בו בבטחה במסגרת הנהלים הרגילים", וצוין כי הוא גם "לא התכוון לציית להוראות מכל סוג שהוא".

בעקבות זאת הוזעקו אנשי מחלקת משאבי הטבע של דרום קרוליינה, שהגיעו למקום וסייעו בלכידת בעל החיים. במשרד השריף מסרו כי "יחד הצלחנו לאבטח את התנין בבטחה ולהעביר אותו למקום מתאים יותר", והוסיפו כי מדובר במקום "רחוק מאוד מדלתות כניסה, שטיחי 'ברוכים הבאים' וכל שאיפות עתידיות בתחום הנדל"ן".

משטרהחילוץבעלי חייםתניןצפון קרוליינה

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