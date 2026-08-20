מחקר חדש מצא כי תרופה נפוצה לדלקת מפרקים עשויה להביא לצמיחה מחודשת משמעותית של שיער אצל אנשים הסובלים מאלופציה אראטה קשה, מחלה אוטואימונית שבה מערכת החיסון תוקפת את זקיקי השיער.

המחקר בחן את התרופה אופדסיטיניב, הנמכרת בשם רינבוק, בקרב מטופלים שאיבדו לפחות מחצית משיער הקרקפת. לאחר שישה חודשים, 45% מהמטופלים שקיבלו מינון של 15 מיליגרם ו־55% מאלה שקיבלו 30 מיליגרם הצליחו להגיע לכיסוי של לפחות 80% מהקרקפת בשיער.

אצל חלק מהמטופלים התוצאות היו אף דרמטיות יותר: כ־13% בקבוצת המינון הנמוך וכ־23% בקבוצת המינון הגבוה הגיעו לצמיחה מחודשת מלאה של שיער הקרקפת. במינון הגבוה נרשמה גם צמיחה מחודשת אצל רבים שסבלו מאובדן גבות וריסים.

התרופה חוסמת חלבונים ממשפחת JAK, שמעורבים בתהליכי דלקת ובמחלות אוטואימוניות. חברת אבווי, יצרנית התרופה, מבקשת כעת את אישור מנהל המזון והתרופות האמריקני לטיפול באלופציה. באיחוד האירופי התרופה כבר אושרה לאחרונה להתוויה זו.

ד"ר רופאל ת'אקר מאבווי אמר כי האישור "מספק אפשרות נוספת למטופלים המתמודדים עם הנטל הפיזי והנפשי של אלופציה אראטה קשה, שלעתים קרובות מתעלמים ממנה בגלל הסטיגמה".