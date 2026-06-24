בכי וצרחות באוויר: יום הכיף הפך לסיוט בגובה 80 מטר

תלויים ויושבים - מבלים תקועים על המתקן בגובה רב ( צילום: מסך )

מה שהיה אמור להיות יום של כיף בפארק השעשועים "סיקס פלאגס אובר ג'ורג'יה" הפך לסיוט עבור קבוצת נוסעים שמצאה את עצמה תקועה בגובה של 80 מטרים מעל פני האדמה.

האירוע המבהיל התרחש במתקן, נדנדה מסתובבת אימתנית המניפה את המבקרים לגובה רב. תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות חושף את רגעי הפאניקה הנוסעים נותרו תלויים באוויר במשך כעשרות דקות לפני שהמתקן חזר לפעול והשיב אותם בבטחה אל הקרקע.

תלויים ויושבים - מבלים תקועים על המתקן בגובה רב - צילום: רשתות חברתיות תלויים ויושבים - מבלים תקועים על המתקן בגובה רב | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

אחת הנוסעות שהייתה על המתקן ציינה כי החוויה המטלטלת גרמה לה לשקול מחדש את העלייה למתקני שעשועים בעתיד.

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דובר מטעם "סיקס פלאגס" מסר כי העצירה נבעה מ"עיכוב טכני" הדומה לנורת התראה ברכב, וכי המתקן עצר את פעולתו כמנגנון הגנה. "מערכת הבטיחות תפקדה כפי שתוכננה ושמרה על כל האורחים בטוחים", נמסר מהנהלת הפארק, שהדגישה כי לאחר בדיקת מערכות מקיפה, המתקן הוחזר לעבודה.

למרות האירוע המפחיד, מבלים בפארק שהיו תקועים חזרו למתקן והפעם ללא תקלות נוספות.