מתקפת מיליוני דבורים: פנייה שגויה הפכה שכונה לכוורת קטלנית

הדבורים יוצאים משליטה ( צילום: מסך )

מה שהתחיל כנסיעה שגרתית של משאית סמי-טריילר לעבר צפון דקוטה, הסתיים באסון אקולוגי וכלכלי בשכונת מגורים כפרית במחוז אורנג', טקסס.

הנהג, שסטה למסלול עם כבישים צרים, איבד שליטה על הרכב בזמן ניסיון פנייה בעיקול חד, מה שגרם להתהפכות המשאית ולשחרורם המיידי של כ-2 מיליון דבורי דבש מתוך 408 כוורות שהיו על המשאית. הרשויות המקומיות לא לקחו סיכונים: הכבישים באזור העיירה מוריסוויל נחסמו מיד, והתושבים קיבלו הוראה דחופה להישאר בבתיהם ולנעול דלתות וחלונות. תמונות מהזירה הראו מחזה סוריאליסטי של ענני דבורים כבדים הנצמדים לעצים ומתעופפים סביב המשאית ההפוכה.

הדבורים יצאו משליטה - צילום: רשתות חברתיות הדבורים יצאו משליטה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:19

למרות הסכנה, הקהילה המקומית התגייסה במהירות. מגדלי דבורים מחברות סמוכות הגיעו לזירה כשהם לבושים בחליפות מגן לבנות כדי לנסות ולהציל את מה שניתן.

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כריס מור, בעל עסק לדבורים, העריך כי המכה לעסק היא אנושה: רק כרבע מהכוורות צפויות לשרוד את התאונה, והדבר תלוי בעיקר בשאלה כמה מלכות נותרו בחיים.

הדבורים יצאו משליטה - צילום: רשתות חברתיות הדבורים יצאו משליטה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:19

מעבר לאובדן הדבורים עצמן, מדובר בהפסד הכנסה משמעותי, שכן כוורות אלו מועברות ברחבי ארה"ב כדי לספק שירותי האבקה מסחריים לחקלאות.