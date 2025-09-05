מבצע היסטורי: מצרים שולפת אוצרות עתיקים ממעמקי הים

ביום חמישי האחרון ביצעה מצרים את אחד ממבצעי שימור המורשת הבולטים שלה בעשורים האחרונים, והצליחה להעלות מקרקעית הים התיכון שלושה פסלים עתיקים רבי-מימדים. בין הפריטים: פסל ספינקס מקוורציט הנושא את הקרטוש (סימן מלכותי בכתב החרטומים) של רעמסס השני, פסל גרניט ללא ראש מן התקופה ההלניסטית ופסל שיש לבן של אציל רומאי. הפריטים נמשו באמצעות מנוף ימי סמוך לאלכסנדריה, בשטח הערים הקדומות קנופוס ותוניס-הרקליון, ערים שקיבלו חשיבות כמרכזי מסחר בתקופות הפתולמאית והרומית עד שהטבע שמט אותן מתחת למים.

טקס ההרמה זכה לנוכחות שר התיירות והעתיקות, שריף פתחי, מושל אלכסנדריה אחמד חאלד ובכירים בצבא. לדברי פתחי, "מה שהתאפשר להעלות מהקרקעית הוא מוגבל מאוד - מרבית המורשת נשארת מתחת למים, שם היא נשמרת לדורי דורות כהיסטוריה ימית ייחודית". התאוצה בתחומי הארכיאולוגיה הימית מתבטאת גם בתערוכת "סודות העיר השקועה", שנפתחה במוזיאון אלכסנדריה עם 86 ממצאים שנמשו מאז שנת 2000, וצפויה להימשך כחצי שנה.

החקירה הימית חושפת עושר עצום - מבנים מאבן, מאגרי מים, בריכות לגידול דגים ורציף שאורכו 125 מטרים. התגליות מדגישות את גודלן המרשים של הערים שבניגוד לאלכסנדריה העתיקה, נעלמו בעקבות רעידות אדמה והתרוממות הקרקע כבר יותר מאלפיים שנה. הארכיאולוגים סבורים כי רק חמישה אחוזים מהשרידים נחשפו עד כה, וההתעניינות הבינלאומית והמצרית ממשיכה לעלות.