מציאות מחרידה ומסמרת שיער עבור תלמידים יהודים: הליגה נגד השמצה (ADL) הגישה תלונה רשמית ודחופה לצוות אכיפת זכויות האזרח של משרד החינוך הפדרלי בארצות הברית, נגד מחוז החינוך "בולדר ואלי" שבמדינת קולורדו.

התלונה חושפת כי הנהלת חטיבת הביניים "סאות'רן הילס" הפקירה בצורה מודעת, שיטתית ומתמשכת את ביטחונו של תלמיד יהודי הלומד בכיתה ח', ואיפשרה לשאר התלמידים לנהל נגדו מסכת התעללויות פיזיות ומילוליות קשות במשך שנתיים שלמות, גם לאחר שחקירות פנימיות כבר קבעו רשמית כי הילד נמצא בסביבת לימודים עוינת ומסוכנת.

לפי הדיווח בפוקס ניוז, האירוע המזעזע ביותר בפרשה, אשר הוביל אף להתערבות חקירתית של משטרת בולדר, התרחש בעיצומו של יום לימודים בחודש דצמבר האחרון. במהלך השיעור, אחד התלמידים בכיתה ניגש אל התלמיד היהודי מאחור, כרך כבל מטען של מחשב נייד סביב צווארו בחוזקה, וחנק אותו.

בעוד הילד היהודי נאבק על נשימתו, התוקף גרר אותו לאחור והפיל אותו מכיסאו ברעש גדול, תוך שהוא מטיח בו לעיני כל הכיתה את כינוי הגנאי האנטישמי החריף והמבזה ביותר בארה"ב, "קייק". בעקבות האירוע הקשה הוצא צו הגנה מיוחד וגובשה תוכנית בטיחות לילד, אך בליגה נגד השמצה חושפים בכאב כי צו ההגנה הזה הופר ברגל גסה כבר ביומו הראשון, מבלי שהנהלת בית הספר נקפה אצבע.

מסמכי התלונה הפדרלית חושפים כי מקרה החניקה באמצעות כבל המחשב לא היה אירוע מבודד, אלא שיאה של רדיפה אנטישמית יומיומית ומתוכננת היטב. כך למשל, באפריל של השנה שעברה, תלמידים בבית הספר פיתחו "משחק" בחצר שנקרא "תופסת לגעת ביהודי", תוך שהם מפיצים שמועות בקרב הילדים כי היהודים הם "מזוהמים ומדבקים".

במקרה אחר, שהתרחש רק לפני חודשיים, הטיח אחד התלמידים בפניו של הילד היהודי אמירה מזעזעת לפיה "חבל שהיטלר לא הרג את כל היהודים כשהייתה לו הזדמנות". הרדיפה הבלתי פוסקת והפחד המצמית אחזו בילד בצורה כה עמוקה, עד שהוא נאלץ להסיר לחלוטין את שרשרת מגן הדוד שענד בגאווה, מחשש שיותקף שוב.

בליגה נגד השמצה מדגישים כי הגשת התלונה הפדרלית נגד מחוז החינוך הגיעה לאחר שההורים התחננו שוב ושוב לעזרה והתריעו בכתב ובעל פה, אך נתקלו בחומה של אדישות וכשל מערכתי מוחלט. סגן נשיא ה-ADL להתדיינות משפטית, ג'יימס פאש, הצהיר בפני כלי התקשורת כי מדובר בהפרה בוטה של החוק הפדרלי וכי למערכת החינוך יש חובה קדושה להגן על הילדים. הארגון דורש כעת ממשרד החינוך האמריקני לפתוח בחקירה פדרלית מקיפה, לכפות על המחוז להעביר תוכניות חובה למניעת אנטישמיות, ולדרוש מהנהלת המחוז לפרסם התנצלות פומבית ורשמית בפני משפחת התלמיד. הנתונים המדאיגים מראים כי רק במדינת קולורדו לבדה נרשמו בשנה החולפת לא פחות מ-167 תקריות אנטישמיות, עובדה המצביעה על כך שבתי הספר הפכו לחזית מסוכנת עבור הקהילה היהודית בארה"ב.