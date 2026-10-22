יום עבודה שגרתי בלוס אנג'לס הפך בתוך שניות לסיוט אלים עבור איש העסקים הישראלי רונן ורד. שני שודדים חמושים ורעולי פנים פרצו בשעות היום לחנותו, הצמידו אקדח לראשו והכו אותו בעוצמה באמצעות כלי הנשק. השודדים השתלטו על שעון רולקס יוקרתי בשווי כ-50 אלף דולר שהיה על ידו ונמלטו מהמקום, בעוד הקורבן נותר מדמם מראשו.

ורד, המתגורר בלוס אנג'לס כ-20 שנה ונחשב לדמות מוכרת בקהילה היהודית המקומית, סיפר כי עוד קודם לתקיפה הבחין ברכב חשוד שהחנה בסמוך לחנות ותצפת על המקום. אולם לא הספיק לפעול לפני שהשודדים הסתערו פנימה. התקיפה התרחשה לעיני לקוחות המומים ששהו בחנות באותו הזמן.

בשלב מסוים של השוד, אחד החשודים הצמיד את האקדח לראשו של ורד והכה אותו בעוצמה באמצעות כלי הנשק. לאחר שהשתלטו על השעון היוקרתי, השודדים נמלטו במהירות מהמקום. תיעוד שפורסם לאחר האירוע הראה את ורד כשהוא מדמם מראשו ומקבל טיפול רפואי ראשוני, בטרם פונה לאשפוז בבית החולים.

על פי הדיווח במגזין "שבוע ישראלי" והמידע שנאסף עד כה, במשטרה לא חושדים כי מדובר בפשע שנאה על רקע לאומני. למרות מעמדו של ורד בקהילה וזהותו הישראלית, החוקרים מתייחסים לאירוע כאל שוד רגיל. נכון לשלב זה, זהות התוקפים אינה ידועה ולא דווח על מעצרים בפרשה.

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האירוע בלוס אנג'לס מצטרף לשורה של מקרי שוד אלימים שהתרחשו לאחרונה בערים גדולות ברחבי העולם. בחודשים האחרונים דווח על מספר מקרים דומים בהם שודדים חמושים תקפו בעלי עסקים ואזרחים תוך שימוש באלימות קשה. במקרים רבים, כמו באורוגוואי, הקורבנות הצליחו להדוף את התוקפים, אך במקרה זה השודדים הצליחו להשלים את מעשיהם ולהימלט.