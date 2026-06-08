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המהלך המבריק של ארמניה ששלח את המצביעים של פוטין היישר לבקו"ם

הבחירות הגורליות בארמניה הסתיימו בניצחון סוחף למחנה הפרו-אירופי, בעוד הניסיון של מוסקבה להטות את התוצאות נתקל בתגובה מקורית ולא צפויה |  כיצד הפך המאבק בין מזרח למערב לדרמה פוליטית הכוללת צווי מילואים בנמל התעופה והכרעה היסטורית שמשנה את פני הקווקז (חדשות בעולם)

פשיניאן יחד עם נשיא אזרבייג׳ן אילהאם אלייב ונשיא ארה״ב דונלד טראמפ בוושינגטון - אוגוסט 2025. (צילום: הבית הלבן)

ארמניה בחרה אתמול (8 ביוני 2026) בשינוי כיוון היסטורי. מפלגת "החוזה האזרחי" של ראש הממשלה המכהן, ניקול פשיניאן, השיגה ניצחון משמעותי עם כ-50% מקולות הבוחרים.

מולו התייצבה ברית "ארמניה החזקה", בראשות המיליארדר הרוסי-ארמני סאמוול קראפטיאן, שזכתה לכ-23%-25% מהקולות בלבד.

הבחירות היוו צומת דרכים גאופוליטי גורלי עבור המדינה הקטנה בקווקז. ניקול פשיניאן (המחנה הפרו-מערבי): קידם קו של התקרבות לאיחוד האירופי ולארה"ב, תוך ניסיון לנרמל יחסים עם טורקיה ואזרבייג'ן.

פשיניאן טען כי התלות ההיסטורית ב לא סיפקה הגנה למדינה בעת המערכה בנגורנו-קרבאך, וכי עתידה של ארמניה טמון באינטגרציה עם המערב.

סאמוול קראפטיאן (המחנה הפרו-רוסי): נתפס כנציג האינטרסים של הקרמלין, וקרא לשימור הקשרים ההדוקים עם מוסקבה.

נוהרים לקלפיות : רוסים ארמנים בשליחות פוטין
נוהרים לקלפיות : רוסים ארמנים בשליחות פוטין | צילום: צילום: רשתות חברתיות

פוטין ניסה להתערב

, שחשש מאובדן השפעה באזור, השווה את המסלול של ארמניה לזה של אוקראינה והפעיל לחצים כלכליים, כולל הגבלות סחר על ייבוא מארמניה.

בניסיון להטות את הכף נגד ניקול פשיניאן, שלח הקרמלין רכבת אווירית של ארמנים המתגוררים ברוסיה כדי שיצביעו עבור המחנה הפרו-רוסי. אולם, עם נחיתתם בנמל התעופה בירוואן, המתינה להם הפתעה: הרשויות בארמניה החלו לחלק למגיעים צווי התייצבות לשירות מילואים.

המהלך האירוני הפך את "האזרחים המודאגים" שבאו להפיל את הממשלה לחיילים בשירותה, ועיכב משמעותית את המאמץ הרוסי להתערב בתוצאות הבחירות. בסופו של יום, פשיניאן זכה בכ-50% מהקולות, בעוד יריבו הנתמך על ידי מוסקבה נותר הרחק מאחור.

הניצחון של פשיניאן מבצר את הפנייה של ארמניה לעבר אירופה ומרחיק אותה מהמסלול הרוסי. למרות האיומים ממוסקבה, פשיניאן הכריז על הניצחון כהוכחה לכך שהעם תומך ב"ריבונות, עצמאות ועתיד של שלום".

רוסיהולדימיר פוטיןמלחמת רוסיה-אוקראינהארמניהצווי גיוס
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