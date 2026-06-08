פשיניאן יחד עם נשיא אזרבייג׳ן אילהאם אלייב ונשיא ארה״ב דונלד טראמפ בוושינגטון - אוגוסט 2025. ( צילום: הבית הלבן )

ארמניה בחרה אתמול (8 ביוני 2026) בשינוי כיוון היסטורי. מפלגת "החוזה האזרחי" של ראש הממשלה המכהן, ניקול פשיניאן, השיגה ניצחון משמעותי עם כ-50% מקולות הבוחרים.

מולו התייצבה ברית "ארמניה החזקה", בראשות המיליארדר הרוסי-ארמני סאמוול קראפטיאן, שזכתה לכ-23%-25% מהקולות בלבד. הבחירות היוו צומת דרכים גאופוליטי גורלי עבור המדינה הקטנה בקווקז. ניקול פשיניאן (המחנה הפרו-מערבי): קידם קו של התקרבות לאיחוד האירופי ולארה"ב, תוך ניסיון לנרמל יחסים עם טורקיה ואזרבייג'ן. פשיניאן טען כי התלות ההיסטורית ברוסיה לא סיפקה הגנה למדינה בעת המערכה בנגורנו-קרבאך, וכי עתידה של ארמניה טמון באינטגרציה עם המערב. 60 ראשי נפץ גרעיניים ומטח כבוד: המפגן בצפון קוריאה לנשיא סין דני שפיץ | 13:21 אחרי מהלך נועז של המודיעין הישראלי: רוסיה השביתה חלקים ממערך האבטחה אריה רוזן | 15:07 סאמוול קראפטיאן (המחנה הפרו-רוסי): נתפס כנציג האינטרסים של הקרמלין, וקרא לשימור הקשרים ההדוקים עם מוסקבה.

נוהרים לקלפיות : רוסים ארמנים בשליחות פוטין - צילום: רשתות חברתיות נוהרים לקלפיות : רוסים ארמנים בשליחות פוטין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12

פוטין ניסה להתערב

הנשיא פוטין, שחשש מאובדן השפעה באזור, השווה את המסלול של ארמניה לזה של אוקראינה והפעיל לחצים כלכליים, כולל הגבלות סחר על ייבוא מארמניה.

בניסיון להטות את הכף נגד ניקול פשיניאן, שלח הקרמלין רכבת אווירית של ארמנים המתגוררים ברוסיה כדי שיצביעו עבור המחנה הפרו-רוסי. אולם, עם נחיתתם בנמל התעופה בירוואן, המתינה להם הפתעה: הרשויות בארמניה החלו לחלק למגיעים צווי התייצבות לשירות מילואים.

המהלך האירוני הפך את "האזרחים המודאגים" שבאו להפיל את הממשלה לחיילים בשירותה, ועיכב משמעותית את המאמץ הרוסי להתערב בתוצאות הבחירות. בסופו של יום, פשיניאן זכה בכ-50% מהקולות, בעוד יריבו הנתמך על ידי מוסקבה נותר הרחק מאחור.

הניצחון של פשיניאן מבצר את הפנייה של ארמניה לעבר אירופה ומרחיק אותה מהמסלול הרוסי. למרות האיומים ממוסקבה, פשיניאן הכריז על הניצחון כהוכחה לכך שהעם תומך ב"ריבונות, עצמאות ועתיד של שלום".