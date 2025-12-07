התעשייה האווירית לישראל (תע"א) דיווחה על זכייה במכרז רחב היקף של חיל האוויר המלכותי של תאילנד. במסגרת המכרז, תספק החברה את מערכת ההגנה האווירית המתקדמת Barak MX

מערכת הדגל: Barak MX, הנחשבת לאחת ממערכות ההגנה הרב-שכבתיות המובילות בעולם, היא מערכת הדגל של התע"א בתחום ההגנה האווירית.טווח ההגנה: המערכת מיועדת להגן על המרחב האווירי האזורי מפני מגוון רחב של איומים, כולל מטוסי קרב, טילי שיוט, כלי טיס בלתי מאוישים (מל"טים) ואיומים בליסטיים בטווחים של עד כ-150 קילומטר.

היכולות המבצעיות: ניידות ואינטגרציה רשתית

מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי, הדגיש כי הבחירה ב-'ברק MX' התקבלה לאחר עמידה מוצלחת בכל הדרישות המבצעיות שהוצבו על ידי חיל האוויר התאילנדי, ואף מעבר להן.

מענה משולב: המערכת תספק לתאילנד, לראשונה, הגנה אווירית לטווח בינוני, עם יכולת מענה משולב לאיומים מורכבים.הצטיינות: לוי ציין כי יכולות הרשת והאינטגרציה של המערכת עם מערכות שליטה ובקרה מקומיות היוו מרכיב מכריע בהחלטת תאילנד.פריסה מהירה: המערכת כוללת יחידת שליטה ובקרה, מכ"ם רב-משימתי (MMR), משגרים ניידים ורכבי שירות ייעודיים, כולם מותקנים על גבי פלטפורמות ניידות בעלות עבירות גבוהה, המאפשרות פריסה והגעה לכשירות מבצעית בתוך דקות.התמודדות מתקדמת: היכולות כוללות גם אמצעי התמודדות מתקדמים מול לוחמה אלקטרונית ואיומי סייבר.

העברת ידע: חיזוק הקשרים האסטרטגיים

החוזה בין הצדדים חורג מאספקת ציוד בלבד, וכולל חתימה על מזכר הבנות בין התעשייה האווירית לבין התעשייה האווירית של תאילנד.

שיתוף פעולה: מזכר ההבנות מסדיר שיתוף פעולה בנושאי תחזוקה, תמיכה טכנית והעברת ידע.עצמאות תפעולית: שיתוף הפעולה יאפשר לחיל האוויר התאילנדי לפתח עצמאות תפעולית רחבה ולבסס תשתית מקומית לטיפול במערכות עתידיות.

פרשנים מדגישים כי העסקה מהווה אבן דרך משמעותית עבור התע"א באזור מזרח אסיה, ומהווה צעד חשוב בהעמקת הקשרים הביטחוניים בין ישראל לתאילנד.