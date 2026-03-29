כיכר השבת
הפצע נפתח

הסמל נפל? דיווחים בלבנון על כניסת כוחות צה"ל למבצר הבופור

דיווחים ערביים מצביעים על כך שכוחות צה"ל השתלטו על מבצר "קלעת א-שקיף", מהלך המסמל את חציית נהר הליטני ותפיסת נקודת שליטה קריטית על דרום לבנון | מדובר בנקודת ציון בעלת מטען היסטורי כבד וערך צבאי אסטרטגי שאין שני לו בדרום לבנון (העולם הערבי)

חיילי צה"ל בלבנון - מצר הבופור (צילום: צה"ל)

על פי דיווחים המגיעים מלבנון בשעות האחרונות, כוחות נכנסו למבצר הבופור (קלעת א-שקיף) ולפאתי העיירה ארנון. מדובר בהתפתחות דרמטית, שכן זהו המעוז הראשון שצה"ל תופס מצפון לנהר הליטני בסבב הלחימה הנוכחי. המבצר, השוכן על פסגה בגובה 717 מטרים מעל פני הים, נחשב לאחד האתרים הקשים ביותר לכיבוש בשל מיקומו הטופוגרפי השולט.

השליטה בבופור אינה רק סמלית, אלא מבטאת שינוי מהותי במאזן האסטרטגי בשטח. המבצר חולש על אזור המרכז א-נבטיה והציר לעבר בינת ג'בייל וצור וכן על הגזרה המזרחית, כולל מרג'עיון, אל-ח'יאם והדרך לבקאע. בנוסף, הוא צופה ישירות על עמק נהר הליטני ועל אצבע הגליל.

מעבר לכך, השליטה במקום מאפשרת לצה"ל יתרון משמעותי של תצפית ושליטה באש, ובכך תורמת לנטרול איומים מאזור ג'בל סאפי–סג'וד, שממנו שוגרו בעבר מטחים כבדים לעבר ישראל.

מנחם בגין ואריאל שרון במבצר הבופור לאחר כיבושו על ידי כוחות צה"ל במבצע שלום הגליל (צילום: מאת דובר צה"ל, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90556486)

עבור הציבור הישראלי, השם "בופור" מהדהד את הקרב המפורסם מליל הפתיחה של מלחמת הראשונה ב-1982. אז, לוחמי סיירת גולני ופלחה"ן גולני כבשו את ההר במחיר כבד של שישה הרוגים, ביניהם מפקד הסיירת גוני הרניק. המבצר הפך לסמל למחלוקת ציבורית בישראל ול"פצע פתוח", כפי שהגדיר זאת בעבר מנחם בגין.

בצד הלבנוני, המבצר נחשב לאתר מורשת עולמית ולסמל של "עמידה איתנה", דבר שמעלה תהיות בדיווחים המקומיים מדוע לא התנהלה עליו הגנה עיקשת יותר הפעם.

למרות הדיווחים הרבים על כניסת הכוחות והשתלטות על המבצר ופאתי ארנון, טרם התקבל אישור רשמי מטעם צה"ל למהלך. כעת, העיניים נשואות לצפון הליטני, שם השליטה בבופור מעניקה לישראל יתרון טקטי מכריע להמשך המערכה.

