הונם של 500 האנשים העשירים בעולם זינק ביום אחד בלבד ב-336 מיליארד דולר - שיא חסר תקדים - על רקע עליות חדות בשווקים הגלובליים והקלה במתיחות הגיאופוליטית. לפי מדד המיליארדרים של בלומברג, שווי הונם הכולל הגיע לשיא של כ-13.3 טריליון דולר.

הטריגר המרכזי לאירוע היה הסכם ביניים בין ארצות הברית לאיראן, שהוביל להרגעת החששות סביב אספקת הנפט ולפתיחה מחודשת של מיצר הורמוז. בעקבות זאת, מדדי המניות המרכזיים בארה״ב רשמו עליות חדות: מדד S&P 500 התחזק בכ-1.7%, נאסד״ק 100 זינק בכ-3.1%, והדאו ג׳ונס ננעל ברמת שיא.

מי שהובילו את העליות היו מניות הטכנולוגיה. הנפקת הענק של SpaceX, שהתרחשה ימים ספורים קודם לכן לפי שווי של כ-75 מיליארד דולר, הפכה לאחת הבולטות בשוק כאשר המניה קפצה בכ-20% ביום המסחר השני שלה. גם מניות השבבים רשמו עליות של 5% ויותר, על רקע מעבר של משקיעים חזרה לנכסי צמיחה.

בראש רשימת המרוויחים ניצב אילון מאסק, שהונו חצה לראשונה את רף הטריליון דולר ימים ספורים קודם לכן - וכעת כבר נאמד בכ-1.11 טריליון דולר. עיקר העלייה נבעה מהחזקותיו ב-SpaceX ובטסלה. לצדו, נהנו מהעלייה גם לארי אליסון, שהונו טיפס לכ-237 מיליארד דולר הודות לביצועי אורקל, וכן מייסדי גוגל לארי פייג' וסרגיי ברין, שהרוויחו מהתחזקות מניית אלפבית.

עם זאת, מאחורי החגיגה בשווקים מסתתרת גם מגמה מדאיגה: ריכוז הולך וגובר של עושר. לפי נתוני הפדרל ריזרב, העשירון העליון בארצות הברית מחזיק בכ-87% מהעושר המושקע במניות. בנוסף, כשליש מהעושר של משקי הבית האמריקאיים היה קשור לשוק ההון בסוף 2025 - נתון שממחיש עד כמה העליות האחרונות מיטיבות בעיקר עם השכבות החזקות.

השילוב בין רגיעה גיאופוליטית, תנופה בשוקי ההון והמשך הבום בתחום הבינה המלאכותית יצר תנאים נדירים - אך גם הדגיש את הפערים ההולכים ומעמיקים בכלכלה הגלובלית.