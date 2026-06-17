הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר היום (רביעי) הצהרה דרמטית בפתח פגישתו עם נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי במטה האו"ם, בה התייחס להסכם המסתמן עם איראן. "היום נדבר על העסקה עם איראן", אמר הנשיא לכלי התקשורת, "זו עסקה מאוד חזקה".

טראמפ הבהיר כי על פי ההסכם "99.99% לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני". הנשיא הוסיף כי "רוב האנשים אוהבים את ההסכם הזה, השווקים אוהבים את העסקה הזו ואין מי שיודע טוב יותר מהשווקים". בהמשך דבריו התייחס טראמפ להשלכות הכלכליות של ההסכם וטען כי "אם זה היה נמשך, העולם יכל להיכנס למיתון עולמי. יש לנו שוק חזק, מחירי הנפט צוללים". הנשיא הדגיש את חשיבות ההסכם למשק העולמי ולשווקים הפיננסיים. "אם לא יהיה טוב - נחזור לירות" טראמפ נכנס לכינוס המנהיגים והצהיר בקול: "אני הבוס" | צפו ישראל גראדווהל | 12:48 טראמפ הבהיר כי מדובר במזכר הבנות ולא בהסכם סופי, והוסיף אזהרה ברורה: "זה מזכר הבנות, ואם לא אוהב את זה - נחזור לירות אחד על השני". על פי דבריו, מזכר ההבנות עם איראן אינו סופי, ו"אם ההסכם לא ימצא חן בעיניי אנחנו נחזור להפציץ באיראן". יצוין כי ההצהרה מגיעה על רקע ביקורת חריפה מצד גורמים פוליטיים בארצות הברית. סגן הנשיא לשעבר מייק פנס, ששימש תחת טראמפ בכהונתו הראשונה, גינה בחריפות את ההסכם המסתמן וטען כי איראן תקבל באופן מיידי הטבות בשווי מיליארדים, בעוד היא אינה מתחייבת לאף דבר מהותי. פנס הבהיר כי "הניסוחים שיצאו, אין בהם שום אזכור לפירוק תוכנית הגרעין או תוכנית הטילים הבליסטיים" וכי "אין שום מחויבות להפסקת התמיכה בחמאס, בחיזבאללה או בארגוני טרור אחרים". לדבריו, איראן צפויה לקבל הקלה מיידית בסנקציות שיכולה להגיע לעד שלושה מיליארד דולר בחודש, בנוסף לשחרור של מאה מיליארד דולר בנכסים מוקפאים.

טראמפ וחמינאי הבן ( עיבוד תמונה: AI )

תגובות בישראל: "היינו יכולים למחוק את איראן"

בישראל, השר מיקי זוהר בחר להשיב לנשיא טראמפ על רקע אמירותיו האחרונות בנוגע למדיניות ישראל מול איראן. בריאיון בערוץ 14, הבהיר השר כי ישראל הפגינה איפוק מתוך כיבוד לברית עם ארה"ב, ולא מחוסר יכולת צבאית.

"אנחנו מאוד מכבדים אותו, מאוד אוהבים אותו, והוא עשה המון למען מדינת ישראל. אבל אני חייב לתקן אותו", אמר השר זוהר. "ישראל הייתה לא רק קיימת ונוכחת בכל מצב, אלא היינו מכים באיראן באופן כזה שלא היה להם חשמל, מים ואוכל - אם היינו רוצים".

לדבריו, ההחלטה שלא לנחית מכה קטלנית על משטר האייתוללות בטהרן נבעה משיקולים אסטרטגיים ומתוך כיבוד לברית עם ארצות הברית. "לא עשינו את זה, כי כיבדנו את ארצות הברית", הדגיש השר.

השר מיקי זוהר ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

מנהיגי ה-G7 תומכים בהסכם - עם הסתייגויות

מנהיגי מדינות ה-G7 פרסמו הצהרה משותפת בה ברכו על ההסכם, אך הדגישו נקודות חשובות שלא נכללו במזכר ההבנות. "אנו מברכים על ההכרזה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, שהושג תחת מנהיגותו החזקה של הנשיא טראמפ", נכתב בהצהרה.

עם זאת, המנהיגים הדגישו את הצורך "להתמודד עם האיומים הקשורים לפעילותה האזורית והבליסטית" של איראן - נושאים שאינם מוזכרים בהסכם הביניים. כמו כן, הבהירו המנהיגים כי "זכות המעבר ללא הגבלות או אגרה היא אבן היסוד של הסחר הבינלאומי", בניגוד לטענות איראניות על גביית אגרה.

במקביל, דווח ברשת NBC כי איראן המשיכה לשגר כטב"מים לעבר ספינות אמריקניות במהלך כל הימים האחרונים, למרות הסכם הפסקת האש עליו חתמה מול ארה"ב. כוחות צבא ארצות הברית יירטו והשמידו מספר כלי טיס בלתי מאוישים במצר הורמוז, ללא דיווח על נזק או נפגעים.