אירוע חריג בכל קנה מידה במקסיקו מסעיר ומעורר הדים בעולם בשעות האחרונות. זאת לאחר שחולץ בחיים דייג מקומי לאחר ששהה במשך 15 ימים רצופים כשהוא לכוד במעמקי מערה תת-ימית חשוכה, ללא מזון ובתנאים קשים ביותר. כך דווח ב- ynet.

האירוע החל כאשר ארסטו קריסטנו ואלדס, בן 31, יצא יחד עם אביו לדיג בשיטת צלצל בסנוטה – בולען טבעי המוצף במי תהום – באזור סן פרנסיסקו לה פאס. בולענים אלו מובילים לעיתים קרובות למערכות סבוכות של מערות תת-קרקעיות מוצפות. במהלך הצלילה זיהה ואלדס דג והחל לרדוף אחריו אל תוך מעמקי המערה. כשרצה לשוב על עקבותיו, גילה כי איבד לחלוטין את הדרך במרחב התת-קרקעי החשוך. המערה המדוברת, שמעולם לא נחקרה או מופתה, התאפיינה בסלעים חדים ובראות לקויה ביותר שלא אפשרה לראות מעבר למטר אחד קדימה.

כשאביו של ואלדס הבחין כי בנו אינו עולה אל פני השטח, הוא ניסה למצוא אותו בעצמו וכשכשל – הזעיק את כוחות החילוץ. ככל שחלפו הימים התרחבו החיפושים והוזעקו למקום צוללי מערות מומחים ממדינות שונות, ובהן מקסיקו, גרמניה, ארצות הברית והרפובליקה הדומיניקנית. ששת ימים לאחר ההיעלמות מצאו המחלצים בעומק של כ-65 מטרים את הצלצל של ואלדס. כעבור שמונה ימים נוספים איתר צולל אמריקני מנוסה בשם הארי גאסט מכל אוויר רזרבי בעומק של כ-100 מטרים. בשיחה שקיים הצולל גאסט עם אתר Divernet, ציין כי מציאת המכל העניקה לו אינדיקציה חיונית לגבי המסלול שבו צעד או צלל הנעדר.

למחרת חזר הצולל האמריקני לאותה נקודה והצליח לאתר חלל מערה יבש וגדול. כשהרים את קולו וצעק לחלל האוויר "יש כאן מישהו?", נדהם לשמוע קול עונה לו מתוך העלטה: "כן!". הצולל הבטיח לו כי ישוב עם ציוד נוסף, וחזר כעבור זמן קצר עם צולל נוסף. השניים ציידו את ואלדס במכל חמצן והעלו אותו בבטחה אל מעל לפני השטח, שבועיים ויום לאחר שנעלם.

במהלך הימים הארוכים שבהם היה לכוד, עבר ואלדס מסע הישרדות כמעט בלתי נתפס. הוא שהה בעלטה מוחלטת, בקור ובפה, ללא כל מזון. מה שאיפשר את הישרדותו הפיזית היו מי נחל שזרמו בתוך חלל המערה, אותם שתה כדי למנוע התייבשות מוחלטת. מבחינה נפשית סיפר כי העביר את הזמן בעיקר בשינה ובשיחה יומיומית עם הבורא בתפילות זעקה, תוך שהוא מסרב לאבד את התקווה שחייו יינצלו. בעקבות השהייה הממושכת בחשכה איבד ואלדס לחלוטין את תחושת הזמן, וכשחולץ היה משוכנע כי שהה במערה שלושה ימים בלבד.

צוותי החילוץ והחוקרים שהשתתפו במבצע הודו כי נקראו למקום מתוך הנחה ברורה שמדובר במבצע לאיתור גופה בלבד. החוקר המקסיקני קרלוס חימנס, שהשתתף בחיפושים, סיפר כי כוחות החילוץ היו ערוכים למצוא גופה, אך לאלוהים היו תוכניות אחרות. עם חילוצו פונה ואלדס בדחיפות לבית החולים כשהוא סובל מהתייבשות ותת-תזונה קשה. בריאיון שהעניק לרשת NMás, ושחלקים ממנו הובאו ב"דיילי מייל", הודה הניצול בהתרגשות על הזכות לקבל את חייו במתנה מחדש ולראות שוב את בני משפחתו וילדיו, באירוע שגם גורמי המקצוע מגדירים מופלא שלא כדרך הטבע.