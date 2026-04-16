בעוד המלחמה הרב-זירתית נמשכת, כעת נחשף שורה של דיווחים דרמטיים את עומק המעורבות של המעצמות ואת התוכניות המדיניות שנרקמות מאחורי הקלעים בבית הלבן. מהסיוע הסיני לאיראן ועד להצהרות הנשיא טראמפ על הגברת הלחץ - התמונה המלאה מהלילה.

בגידה מהחלל: הלוויין הסיני ששימש את איראן ברשתות ה'פייננשל טיימס' ו'פוקס ניוז' דיווחו הלילה, כי איראן נעזרה בלוויין סיני מתקדם כדי לדייק את תקיפותיה נגד בסיסי צבא ארצות הברית. על פי המידע שפורסם, משמרות המהפכה קיבלו גישה ישירה לתמונות הלוויין זמן קצר לאחר שיגורו, מה שאפשר להם לעקוב בזמן אמת אחרי תנועות הכוחות האמריקניים. הממצאים מעלים שאלות קשות על תפקידה של סין בסיוע לציר הרשע, ומצביעים על שיתוף פעולה טכנולוגי מתקדם בין בייג'ינג לטהראן. הנתון מדאיג במיוחד את הממשל האמריקאי, שרואה בכך הפרה של האיזון האסטרטגי באזור. טראמפ במסר נחרץ: 'לחץ מקסימלי לסיום המלחמה' במהלך ארוחת ערב רשמית בבית הלבן עם מלך ומלכת הולנד, התייחס הנשיא טראמפ למערכה באיראן. לפי ה'וול סטריט ג'ורנל', טראמפ הצהיר כי הוא "רוצה להביא לסיום מהיר של המלחמה". אולם הדרך שלו לעשות זאת אינה דרך ויתורים, אלא דווקא הגברת הלחץ הכלכלי והצבאי. המדיניות האמריקנית ברורה: לאלץ את טהראן לחזור לשולחן המשא ומתן מעמדת נחיתות. כידוע, ארצות הברית שולחת אלפי חיילים נוספים למזרח התיכון, במטרה להגביר את הלחץ הצבאי על המשטר האיראני.

שעון החול האיראני: חודשיים של אוויר לנשימה

בזירה הכלכלית, סוכנות הידיעות 'רויטרס' מדווחת כי איראן נמצאת בנקודת שבירה. לפי ההערכות, הכלכלה האיראנית תוכל להחזיק מעמד תחת מצור ימי רק כחודשיים מבלי לייצא נפט, בטרם תידרש לקצץ משמעותית בתפוקה.

הנתון מסביר את הדחיפות שבה פועלת טהראן להסרת המצור. בכיר איראני אף איים הלילה כי "הטילים שלנו יטביעו את הספינות האמריקאיות", תוך שהוא מבהיר שאיראן לא תוותר על שליטתה במצר הורמוז. דבר שעלול להוביל לקריסה פנימית של המשטר, מה שמסביר את הנכונות הגוברת לשיחות.

בריתות חדשות וערפל בלבנון

בעוד מפקד צבא פקיסטן מבקר בטהראן במסגרת מאמצי התיווך, נראה כי פקיסטן משחקת משחק כפול: ראש ממשלתה נפגש בג'דה עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, לחיזוק ברית ביטחונית ענפה. התנועה הדיפלומטית מצביעה על ניסיון פקיסטני לשמור על קשרים טובים עם שני הצדדים.

במקביל, שורר ערפל כבד בגזרת לבנון. למרות הודעות מארצות הברית על קשר צפוי בין ההנהגה בלבנון לישראל, בביירות מכחישים כל קשר כזה נכון לעכשיו. יצוין כי הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת, כאשר כוחות צה"ל ממשיכים לחשוף תשתיות טרור ולהסיר איומים.

המשך המאמצים הדיפלומטיים

על רקע כל ההתפתחות הללו, נמשכים המאמצים הדיפלומטיים להארכת הפסקת האש. דיווחים מצביעים על כך שארצות הברית ואיראן בוחנות הארכה של שבועיים נוספים, כאשר שני הצדדים מביעים נכונות עקרונית להיפגש.

בישראל מעריכים כי הפסקת האש תוארך בסופו של דבר, אך הדרך עדיין ארוכה. המשטר בטהראן מזהיר מפני "דרישות מופרזות" של הממשל בוושינגטון, בעוד שבבית הלבן מבהירים: הלחץ המקסימלי ימשך עד שיושג הסכם מקיף.