חשיפה: כך מתכננת סין ללכוד צוללות אמריקאיות בים

בעקבות תקרית חמורה שאירעה באוקטובר 2021, בה התנגשה הצוללת הגרעינית האמריקאית USS Connecticut - מהמתקדמות בצי ארה"ב - בהר תת-ימי שלא הופיע במפות, נפצעו אנשי צוות ונגרם נזק כבד לכלי השיט. האירוע עורר הדים בינלאומיים והיווה נקודת מפנה מחשבתית בבייג׳ינג. כעת מתברר כי חוקרים צבאיים סינים מציעים לנצל את המסקנות מהתקרית לטובת גיבוש אסטרטגיה התקפית חדשה בזירת איי פאראסל.

שדות מוקשים חכמים בצללים אקוסטיים

הצעת החוקרים, שפורסמה לאחרונה בכתב עת צבאי בסין, מתמקדת ב"אזורי צל אקוסטיים" - מרחבים בקרקעית הים שבהם גלים קוליים נשברים או נחלשים, כך שמערכות סונאר מתקשות לחדור אליהם. הרעיון הוא להציב במקומות אלו מוקשים תת-ימיים חכמים, המצוידים בחיישנים המסוגלים לזהות כלי שיט לפי "טביעת האצבע האקוסטית" הייחודית להם.

במילים אחרות, כל צוללת או משחתת משמיעה חתימת רעש ייחודית, ובזכותה ניתן להבדיל בין כלי אמריקאי, וייטנאמי או סיני. כאשר המוקשים מוסווים בצל האקוסטי, סיכויי גילוי שלהם קטנים משמעותית. ניסויים שנערכו באקדמיה הימית של סין מצביעים על כך ששיטת ההסוואה הזו מקטינה את סיכויי הגילוי עד פי 1.8 לעומת מערכות מוקשים מסורתיות.

הרחבת השליטה באיים השנויים במחלוקת

מעבר להיבט הטכנולוגי, הצעת המוקשים משתלבת במהלך רחב של ביסוס שליטה צבאית בסביבה הימית. סין בונה זה שנים בסיסים מבוצרים באיי פאראסל, הכוללים מסלולי נחיתה, מתקני חימוש, שוברי גלים לנמלים צבאיים ואפילו הצבת מטוסי קרב ומערכות נ"מ מתקדמות. תצלומי לוויין שפורסמו לאחרונה מצביעים על התעצמות משמעותית של הנוכחות הסינית באזור.

האיים הפאראסלים, הנמצאים במרכז ים סין הדרומי, שנויים במחלוקת בין סין, וייטנאם וטאיוואן. אף על פי כן, בפועל האיים נתונים לשליטה סינית מלאה, מה שמעורר מתיחות אזורית ובינלאומית. ארה"ב, מצידה, ממשיכה לקיים סיורי חופש ניווט באזור, במטרה לאתגר את השליטה הסינית - אם כי מבלי לנקוט עמדה ישירה בשאלת הריבונות.

קרב מתחת לפני השטח

אסטרטגיית שדות המוקשים החכמים מצטרפת לפריסת מערכות נוספות של סין בלוחמה תת-ימית: רשתות סנסורים מתחת למים, רחפנים ימיים אוטונומיים, ומערכי מעקב אווירי. כל אלו נועדו להתמודד מול היתרון המספרי והטכנולוגי של צי ארה"ב - ובעיקר מול הצוללות מסוג Seawolf ו-Virginia, שנחשבות לשקטות ומהירות במיוחד.

בכך, בייג'ינג מאותתת כי היא מתכוונת להפוך את המרחב סביב איי פאראסל ל"אזור הרג" פוטנציאלי עבור כלי שיט זרים - צעד שמחדד עוד יותר את קווי השבר בים סין הדרומי.