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חיות על שתים

סערת ענק בקולומביה: שור זועם עם חומרי נפץ התפרץ לקהל 

על רקע חוק היסטורי שנכנס לתוקף ואמור לסיים את מלחמות השוורים בקולומביה, תיעוד מחריד מראה כיצד הפך מנהג מסורתי למפגן אכזריות שנחקר כעת על ידי הרשויות (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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סערת ענק בקולומביה: שור זועם עם חומרי נפץ התפרץ לקהל

תיעוד קשה שהופץ ברשתות החברתיות מקולומביה עורר בימים האחרונים סערה ציבורית, לאחר שבמהלך אירוע מסורתי נרשם מראה חריג וקשה לצפייה בתוך הזירה.

האירוע התרחש ביום שישי, 2 באוקטובר, בעיר סבאנלארגה שבמחוז אטלנטיקו, במסגרת חגיגות ה״קוראלחאס״ המקומיות. בסרטון שהופץ ברשת נראה שור כשהוא מסתובב בזירה מול המשתתפים, בעוד אש בוערת על קרניו.

לפי הדיווחים בכלי התקשורת בקולומביה, קבוצת משתתפים קשרה לקרני השור אמצעים פירוטכניים והדליקה אותם. לאחר מכן שוחרר השור אל הזירה, כשהאש ממשיכה לבעור על הקרניים, והוא רץ בתוך המקום כשהמשתתפים סביבו מנסים להתחמק ממנו.

סערת ענק בקולומביה: שור זועם עם חומרי נפץ התפרץ לקהל
סערת ענק בקולומביה: שור זועם עם חומרי נפץ התפרץ לקהל (צילום: רשתות חברתיות)

התיעוד עורר תגובות חריפות מצד ארגונים להגנת בעלי חיים, שדרשו לחקור את המקרה ולבדוק מי היו המעורבים. גורמים במדינה הגדירו את האירוע כמקרה חמור של התעללות בבעל חיים.

גם מושל מחוז אטלנטיקו, אדוארדו ורנו, גינה את האירוע והורה לבדוק את הנעשה ואת עמידת האירוע בדרישות החוק, במטרה לקבוע את האחריות למתרחש.

סערת ענק בקולומביה: שור זועם עם חומרי נפץ התפרץ לקהל
סערת ענק בקולומביה: שור זועם עם חומרי נפץ התפרץ לקהל (צילום: רשתות חברתיות)

הסערה מגיעה בתקופה רגישה עבור אירועי השוורים בקולומביה. ביולי 2026 נכנסו לתוקף תקנות חדשות שנועדו להסדיר את תקופת המעבר לקראת האיסור על מופעי מלחמות שוורים במדינה, תוך הגברת הפיקוח וההגבלות על אירועים מסוג זה.
תחרותצער בעלי חייםקולומביהחומר נפץמלחמת שוורים
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