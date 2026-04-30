עמק המוות הממוקם במדינת קליפורניה שבארצות הברית, בחוף המערבי, הידוע כאחד המקומות הצחיחים והעוינים ביותר לחיים על פני כדור הארץ, חווה כעת שינוי דרמטי שהופך אותו מנוף מדברי קשוח ל"ארץ פלאות" פורחת. מדובר באירוע ה"סופר-בלום" המשמעותי ביותר מאז שנת 2016, תופעה המתרחשת בממוצע רק פעם בעשר שנים.

השינוי המפתיע הגיע בעקבות חורף של גשמי שיא ותנאים אקלימיים המוגדרים כ"מושלמים": משקעים שפוזרו היטב לאורך העונה, טמפרטורות מתונות והיעדר רוחות חזקות שאפשרו לנבטים העדינים לצמוח ולהגיע לבשלות. כתוצאה מכך, שטחים נרחבים שהיו פעם רק חול, חצץ וסלעים, מכוסים כעת בשמיכה עבה של פרחים בשלל גווני

מטיילים מכל העולם נוהרים לפארק הלאומי כדי לשאוף את האוויר הריחני ולחזות במגוון מיני הפרחים, ביניהם ה"דזרט גולד" הצהוב הבוהק, ה"גרייפ סודה לופין" הסגול ופרחי ה"מוהאבי פופי" .

לפי רשות הפארקים הלאומיים (NPS), הזמן הוא מרכיב קריטי: הפריחה באזורים הנמוכים צפויה להימשך עד אמצע או סוף מרץ. עם זאת, מי שיפספס את הגל הנוכחי יוכל להתנחם בפריחה באזורים הגבוהים יותר, שצפויה להתחיל באפריל ולהימשך עד יוני.

הרשויות מפצירות במבקרים: "תהנו מהיופי, צלמו תמונות, אך אל תקטפו את הפרחים – כדי שכולם יוכלו ליהנות מהתצוגה הנדירה הזו".