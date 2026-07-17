מצרים ומדינות המפרץ החלו במאמץ דיפלומטי נרחב לבלום את ההסלמה הנוכחית בין ארצות הברית לאיראן, כך על פי דיווח בעיתון הלבנוני "אל-אח'באר" המזוהה עם חיזבאללה והציר האיראני. על פי גורמים דיפלומטיים בקהיר, המאמצים מתמקדים בהפעלת לחץ על האמריקנים למנוע מעורבות ישראלית בהסלמה הנוכחית.

הדיווח מגיע על רקע האיומים האיראניים לסגור את מצר באב אל-מנדב ומצר הורמוז, ובעקבות הקרע העמוק שנחשף במשטר האיראני בין הפרגמטיים לקיצוניים. החשש המרכזי של מדינות המפרץ הוא שהצטרפות ישראלית לתקיפות באיראן תוביל לפתיחת חזיתות חדשות ולהסלמה משמעותית יותר באזור.

בן זאיד קטע את ביקורו במצרים

מוחמד בן זאיד, נשיא איחוד האמירויות, שקיים ביקור ממושך במצרים ואף נפגש עם הנשיא א-סיסי, נאלץ לקטוע את ביקורו ולשוב לאבו דאבי בגלל ההתפתחויות. על פי הדיווח, בן זאיד שב לארצו כדי לנהל את המשבר בעצמו ולתאם את הפעולות עם השותפים האזוריים של האמירויות, מחשש שהמצב יחמיר ויגיע לנקודת "אל חזור".

למרות החשש העמוק, הגורמים הדיפלומטיים מסרו שההערכות במצרים ובמפרץ הן שקיים חלון הזדמנויות צר. החלון כרוך במצב בארצות הברית עצמה, בבחירות האמצע לקונגרס, וכן בחשש מפגיעה כלכלית נוספת שיגרמו לאמריקנים להסס לפני הרחבת התקיפות ומפני כניסה למלחמת התשה ארוכת טווח.

אזהרות כלכליות למערב

מדינות המפרץ הזהירו את האמריקנים מהרחבת העימות בשל חשש מפגיעה בשוק האנרגיה העולמי. מצרים מצדה הביעה חשש מפגיעה בהכנסות תעלת סואץ, שהן עורק חיים מרכזי לכלכלה המצרית. האיומים האיראניים לסגור את מצרי הורמוז ובאב אל-מנדב מעלים את החשש מפגיעה קשה בנתיבי השיט העולמיים.

על פי המקורות, השיח בין מצרים למדינות המפרץ הפעם נועד לתיאום גם בתחום הצבאי, כולל פעילות צבאית משותפת בין מצרים למדינות המפרץ. המטרה: לבלום כל מתקפות נקמה שאיראן או שלוחיה יבצעו נגד תשתיות אזרחיות, מתקני אנרגיה או מיכליות נפט במפרץ.

התחייבות מצרית לתמיכה צבאית

קהיר התחייבה הפעם להעניק תמיכה צבאית הגנתית ותמיכה מודיעינית למדינות המפרץ "באופן מיידי" ולספק את הצרכים ההגנתיים והטכנולוגיים למדינות המפרץ. המקורות מסרו כי קיים תיאום נרחב בין מצרים לירדן בהקשר הזה, שנועד בראש ובראשונה להבטיח ביטחון תזונתי והגנה על שרשראות האספקה במקרה בו תהיה פגיעה בנתיבי השיט.

לדברי המקורות, הירדנים העבירו למצרים רשימת דרישות מוגדרות בעניין שמצרים נוהגת איתן "בגמישות רבה", אך שהן עצמן נותרות סודיות. גורם צבאי מצרי בכיר מסר ל"אל-אח'באר" כי ביממה האחרונה שורת משלחות צבאיות הגיעו לקהיר ולבירות מפרציות נוספות לצורך בחינה מחדש של תוכניות ההגנה האווירית, הגנת החופים, ושיח בתרחישי לחימה מורכבים.

א-סיסי עשוי לסייר במפרץ

המקורות מסרו כי קיים סיכוי שנשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי יקיים סבב ביקורים נרחב במדינות המפרץ, בהמשך לביקורו האחרון בבחריין ובקטר. המטרה: "לבנות עמדה ערבית מאוחדת", לצד מועצת השיתוף של מדינות המפרץ, למרות "המתיחות השקטה" שבין מצרים לכווית.

במקביל, מצרים בונה שיח תקשורתי יותר נוקשה כנגד איראן. המהלך מעיד על שינוי בגישה המצרית, שמנסה לאזן בין שמירה על יחסים עם כל הצדדים לבין הגנה על האינטרסים האזוריים שלה ושל שותפותיה במפרץ.