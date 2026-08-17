במחיר סנדוויץ': המטוס החשמלי הראשון המריא ב-5 דולר

רגע שעשוי להתברר בעתיד כאחת מאבני הדרך החשובות בתעופה: מטוס חשמלי בגודל מלא המריא לראשונה לשמיים, ובמשך 27 דקות ביצע טיסת ניסוי כשהוא מונע לחלוטין באמצעות חשמל.

המטוס, X1 של חברת Heart Aerospace האמריקנית ממריא על חשמל - צילום: יצרן המטוס, X1 של חברת Heart Aerospace האמריקנית ממריא על חשמל | צילום: צילום: יצרן 10 10 0:00 / 1:55

Heart Aerospace מציגה את הנתון כהמחשה לפוטנציאל הכלכלי של הנעה חשמלית בעולם התעופה, במיוחד בתקופה שבה מחירי הדלק הסילוני ממשיכים להיות תנודתיים.

לפי החברה, מחירי הדלק הסילוני בארצות הברית בשבוע שהסתיים ב־7 באוגוסט עמדו בממוצע על כ־3.50 דולר לגלון, עלייה של 63 אחוזים לעומת השנה הקודמת.

ה־X1 אינו מיועד להוביל נוסעים בטיסות מסחריות. מדובר במטוס הדגמה בגודל מלא שנועד לבחון טכנולוגיות, אווירודינמיקה וביצועי טיסה עבור המטוס שהחברה מקווה לייצר בעתיד.

המטוס הבא של החברה הוא ה־ES-30, מטוס אזורי בעל 30 מושבים המבוסס על מערכת הנעה היברידית חשמלית.

חברות תעופה כבר מחכות

הפרויקט אינו מתקדם בחלל ריק. חברות תעופה גדולות כבר התחייבו לתמוך בפרויקט ובמטוס ה־ES-30, בהן United Airlines, Air Canada ו־JSX.

ב־United בירכו על טיסת הבכורה וציינו כי למטוסים חשמליים מסחריים יש פוטנציאל לשנות את חוויית הטיסה ואת הכלכלה של חברות התעופה.

גם ב־Air Canada הדגישו כי המעבר לאנרגיה נקייה בתעופה ידרוש שילוב של פתרונות שונים, ובהם דלקי תעופה בני־קיימא וטכנולוגיות מטוסים חדשות.

טיסת ה־X1 הייתה קצרה, הגובה היה צנוע והמטוס עדיין רחוק מאוד מהובלת נוסעים באופן מסחרי.

אבל המשמעות של 27 הדקות הללו גדולה בהרבה: לראשונה מטוס חשמלי בגודל שמייצג מטוס נוסעים מסחרי הגיע לשמיים, והאנרגיה שהפעילה אותו לאורך כל הטיסה עלתה כמו ארוחה קטנה.