גובר החשש בפנטגון בנוגע לעסקה שבמסגרתה עשויה ארצות הברית למכור לסעודיה מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35 - כך עולה מדיווח בעיתון ה'ניו יורק טיימס'.

לפי גורמים אמריקנים המעורים בפרטי דוח מודיעיני פנימי, במשרד ההגנה מודאגים מאפשרות שטכנולוגיית המטוס תיחשף לסין – יריבתה האסטרטגית של וושינגטון – לאור קשריה הביטחוניים העמוקים של ריאד עם בייג'ינג.

על פי הדיווח, גורמים בפנטגון בחנו את פרטי ההסכם המתגבש והזהירו כי שילוב של ריגול סיני לצד שיתופי פעולה ביטחוניים קיימים בין שתי המדינות, עלול להוביל לזליגת מידע רגיש.

במסגרת הקשרים הללו מסייע הצבא הסיני לסעודיה בפיתוח טילים בליסטיים, רכישת טילים מתקדמים והפעלתם. בשנים האחרונות הרחיבה סעודיה את רכישותיה מסין – ואף החלה להשיג טכנולוגיות לייצור טילים בעצמה.

לפי גורמים אמריקנים, הבקשה הסעודית לרכישת 48 מטוסי F-35 – עסקה שהיקפה עשוי להגיע לעשרות מיליארדי דולרים – התקדמה שלב משמעותי ואושרה מקצועית בפנטגון. כעת הנושא ממתין לאישור מזכיר ההגנה, חתימת הנשיא טראמפ והודעה רשמית לקונגרס.

בממשל מדגישים כי טרם התקבלה החלטה סופית, אך עצם ההתקדמות מעידה על שינוי מגמה אמריקני לאחר שנים של הקפאת המכירה למדינות שאינן בנורמליזציה עם ישראל.

העסקה משתלבת במגעים רחבים יותר בין ריאד לוושינגטון, שבמסגרתם מבקשת סעודיה הסכם הגנה רשמי וכן גישה לטכנולוגיה גרעינית אזרחית.

לפי גורמים בארצות הברית, יורש העצר מוחמד בן סלמאן מעוניין לקדם את שני המסלולים במקביל במסגרת "חבילת הסכמות" כוללת מול הממשל. בן סלמאן צפוי להגיע בשבוע הבא לוושינגטון לפגישה עם הנשיא טראמפ.

מכירת ה-F-35 לסעודיה עשויה להשפיע על מאזן הכוחות האזורי ולהעמיד במבחן את מדיניות "היתרון האיכותי" של ישראל – עיקרון עליו הקפידה ארה"ב לאורך שנים, והמשמש מרכיב מרכזי ביציבות הביטחונית במזרח התיכון.