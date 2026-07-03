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היקף סחר אדיר

פייסבוק במוקד הסערה: נחשף שוק הסחר הבלתי חוקי בחיות בר מהגדולים בעולם

דו"ח חדש חושף היקף אדיר של סחר במינים מוגנים דרך פלטפורמות מקוונות, כאשר פייסבוק מובילה את הפעילות | החוקרים מזהירים: האלגוריתמים, הקבוצות הסגורות ומנגנוני ההכנסה של הפלטפורמה מאפשרים ואף מתמרצים את התופעה (בעולם)

נמר ערפילי - אחת החיות הנמצאות בסכנת הכחדה ונסחרו בפייסבוק (צילום: Shutterstock)

דו"ח חדש של ארגוני שימור בינלאומיים מאשים את חברת מטא (Meta) בכך ש הפכה לתשתית המרכזית של סחר בלתי חוקי בחיות בר – מהגדולים בעולם. על פי הממצאים, הפלטפורמה אינה רק מארחת את הפעילות, אלא במקרים מסוימים אף תורמת להתרחבותה באמצעות מנגנוני פרסום והכנסות.

המחקר, שנערך על ידי הארגון Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), מצא למעלה מ-21 אלף מודעות הכוללות כ-266 אלף פריטי חיות בר שהוצעו למכירה בין אפריל 2024 למרץ 2026. שווי השוק הכולל מוערך בכ-66 מיליון דולר. כשלושה רבעים מהמודעות אותרו ב, אשר תוארה בדו"ח כ"תשתית הציבורית המרכזית שבאמצעותה מתרכז, מתגלה ומתרחב הסחר המקוון בחיות בר".

עוד עולה כי כ-84% מהחיות שהוצעו למכירה מוגדרות כאסורות במסחר בינלאומי תחת אמנת CITES, וכמחציתן שייכות למינים בסכנת הכחדה חמורה – בהם פנגולינאים, גיבוניים, צבי ים ונמר ערפילי.

החוקרים מצביעים על מאפייני הפלטפורמה כגורם מרכזי בהצלחת התופעה: קבוצות סגורות, אפשרות לפרסום אנונימי, מנגנוני המלצות אוטומטיים ותוכניות מוניטיזציה ליוצרים. לפי הדו"ח, 76% מהמקרים זוהו בקבוצות פייסבוק, וב-78% מהמקרים החוקרים נחשפו לתוכן ללא חיפוש יזום – נתון המעיד על הפצה אקטיבית דרך האלגוריתם.

לטענת החוקרים, חלק מהסוחרים אף מפיקים רווח כפול: גם ממכירת בעלי חיים נדירים וגם מהכנסות פרסום שמציעה פייסבוק ליוצרי תוכן. "מדובר למעשה בסבסוד עקיף של פעילות פלילית", אמר ראסל גריי, מוביל המחקר.

בארגונים מזהירים כי מנגנוני פיקוח עצמי של חברות הטכנולוגיה אינם מספקים. "הרגולציה העצמית נכשלה, וסביר שלא תצליח בעתיד ללא פיקוח חיצוני משמעותי", אמרה סימון הייסום, מנהלת תחום פשיעה סביבתית ב-GI-TOC. לדבריה, יש צורך ברגולציה מחייבת עם כלי אכיפה אפקטיביים.

מטא לא הגיבה לשאלות שהופנו אליה בנושא, אך בעבר הדגישה כי מדיניותה אוסרת מכירת מינים מוגנים וכי היא חברה מאז 2018 בקואליציה למיגור הסחר המקוון בחיות בר. הקואליציה דיווחה כי הסירה למעלה מ-63 מיליון פריטים אסורים בין השנים 2018 ל-2025, אך לא פירטה את חלקה של כל פלטפורמה.

הדו"ח מתפרסם ימים ספורים לאחר ש-11 חברות טכנולוגיה גדולות, בהן מטא, גוגל ואמזון, התחייבו להילחם בתופעה באמצעות כלים מבוססי בינה מלאכותית. עם זאת, החוקרים מטילים ספק ביעילות ההצהרות ללא מנגנוני פיקוח בלתי תלויים ואכיפה ממשית נגד הסוחרים.

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