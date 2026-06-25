אירוע חריג ומעורר בחילה התרחש בסניף של רשת מזון מהיר פופולרית, בעיר יוניון שבמדינת דרום קרוליינה בארצות הברית, כאשר שלוש עובדות המקום נעצרו והואשמו בזיוום ובחבלה במזון של לקוחה.

על פי החשד והדיווחים המשטרתיים, העובדות בחרו לנקום בלקוחה שהתלוננה על איכות המנה שלה בדרך מקוממת במיוחד: הן שלפו את האוכל המקורי שהושלך לפח האשפה, ירקו בתוכו, עטפו אותו מחדש והגישו אותו לאותה לקוחה במסווה של מנה טרייה וחדשה שהוכנה עבורה במיוחד.

הפרשה החלה בסוף חודש מאי, כאשר הלקוחה הגיעה לעמדת ה"דרייב ת'רו" של המסעדה והזמינה ארוחה. לאחר שקיבלה את המזון וגילתה בו תקלה או חוסר שביעות רצון, היא פנתה לצוות, הלינה על האוכל וביקשה לקבל החזר כספי על קנייתה. עובדי המקום לקחו ממנה את המנה המקורית בחזרה, אולם הציעו לה פשרה לפיה הם יכינו עבורה את כל ההזמנה מחדש במקום להחזיר את הכסף. הלקוחה נעתרה להצעה, המתינה לקבלת המנה המשודרגת, ועזבה את שטח המסעדה כשהיא בטוחה שהיא מחזיקה בידיה אוכל נקי וטרי.

אלא שזמן קצר לאחר מכן, בעודה נוהגת ברכבה הרחק מהמקום, קיבלה הלקוחה שיחת טלפון מפתיעה מאדם שעובד במסעדה והיה עד למתרחש מאחורי הקלעים במטבח.

העובד, שמצפונו ככל הנראה נקף אותו, החליט ליצור קשר עם הלקוחה ולספר לה את האמת המרה, לפיה חברותיו לצוות לא הכינו שום מנה חדשה, אלא הוציאו את האוכל הקודם ישירות מתוך הפח, ירקו עליו, וארזו אותו מחדש. הלקוחה המזועזעת עצרה מיד את רכבה, בדקה את תכולת השקית והבינה כי אכן מדובר באותה מנה מקורית שהחזירה דקות ספורות קודם לכן.

בעקבות הגילוי המרעיש, פנתה האישה באופן מיידי לתחנת המשטרה המקומית והגישה תלונה רשמית נגד העובדות. במקביל, היא התקשרה למנהל הסניף כדי לדרוש הסברים. המנהל אישר באוזניה כי ערך בירור פנימי מול חברות הצוות, אימת את הפרטים המזעזעים ואף ציין כי שלוש העובדות קיבלו נזיפה בכתב בתיקן האישי.

עם זאת, המשטרה המקומית לא הסתפקה בצעדים המשמעתיים של הרשת ופתחה בחקירה פלילית שהובילה למעצרן של שלוש החשודות – אשר נעצרו בנפרד במהלך אמצע חודש יוני ומולן עומדים כעת אישומים חמורים של חבלה במזון.