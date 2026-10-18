אילון מאסק, תכיר את המתחרים: המכונית הפולנית שעפה באוויר

תיעוד יוצא דופן מפולין מציג מכונית פרטית שמתרוממת לאוויר, חולפת מעל כיכר תנועה ועפה למרחק של יותר מ־60 מטרים, לפני שהיא מתרסקת בשטח הסמוך לכנסייה.

בסרטון ממצלמות האבטחה נראה רכב מסוג סוזוקי סוויפט מתקרב לכיכר בעיירה רביין שבפולין. במקום להאט ולפנות, המכונית עולה על ההגבהה שבמרכז הכיכר ומשוגרת אל האוויר. היא מתרוממת לגובה של כשבעה מטרים, חולפת מעל הכיכר, פוגעת בעץ ומחמיצה בקושי אנדרטה לזכר האפיפיור יוחנן פאולוס השני. לאחר מכן היא ממשיכה במעופה ומתרסקת סמוך לכנסייה.

אילון מאסק, תכיר את המתחרים: המכונית הפולנית שהמריאה לפני שנים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08 אילון מאסק, תכיר את המתחרים: המכונית הפולנית שהמריאה לפני שנים ( צילום: רשתות חברתיות )

מאחורי ההגה ישב נהג בן 41, שאיבד שליטה על הרכב. לפי הדיווחים בתקשורת הפולנית, הנהג היה שיכור, ובבדיקה נמצאה בגופו כמות אלכוהול של 2.8 פרומיל. הוא נפצע בתאונה ופונה לבית החולים, בעוד צוותי ההצלה הוזעקו לזירה.

אלא שהסרטון מקבל כעת תפנית משעשעת על רקע ההכרזה של אילון מאסק. ב־15 באוקטובר 2026 הציג מנכ"ל טסלה את הדור החדש של הרודסטר, מכונית ספורט חשמלית המצוידת במערכת דחפים המבוססת על טכנולוגיה מתחום הטילים, שפותחה בשיתוף חברת ספייס־אקס.

הדגם החדש של טסלה רודסטר, שהוצג ב־15 באוקטובר 2026 - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:46 הדגם החדש של טסלה רודסטר, שהוצג ב־15 באוקטובר 2026 ( צילום: רשתות חברתיות )

ההשוואה למאסק מגיעה על רקע חשיפת הדגם החדש של טסלה רודסטר, שהוצג ב־15 באוקטובר 2026 באירוע בטקסס. המכונית, שפיתוחה נדחה במשך שנים, הוצגה עם מערכת הנעה המבוססת על דחפי אוויר וטכנולוגיה שפותחה בשיתוף חברת החלל ספייס־אקס.

במהלך ההדגמה נראתה המכונית מטפסת על רמפה תלולה, מתרוממת לאוויר, מסתובבת ונוחתת בחזרה על הקרקע. היא אף הודגמה כשהיא מדלגת מעל שורה של כלי רכב אחרים.

הדגם החדש של טסלה רודסטר, שהוצג ב־15 באוקטובר 2026 - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:20 הדגם החדש של טסלה רודסטר, שהוצג ב־15 באוקטובר 2026 ( צילום: רשתות חברתיות )

מאסק הציג את המכונית כחלק מחזון טכנולוגי שאפתני, וטען כי היא תוכל להאיץ מאפס ל־96 קמ״ש בתוך שנייה אחת. לדבריו, הייצור מתוכנן להתחיל בשנת 2028, אולם החברה עדיין לא פרסמה מחיר רשמי.