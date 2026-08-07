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חילול זכר השואה

"שחררו את פלסטין" במאוטהאוזן: נער הגיע עם מחבלת על חולצה לאתר ההנצחה

נער הגיע לאתר ההנצחה של מחנה הריכוז מאוטהאוזן בחולצה עם הכיתוב 'שחררו את פלסטין' ודמות שזוהתה כמחבלת דלאל מוגרבי • צעירה יהודייה התעמתה עם הקבוצה שטענה שישראל מבצעת 'רצח עם' בעזה | המשטרה הוזעקה למקום (בעולם)

7תגובות
(צילום: מסך, מתוך הרשתות החברתיות)

תקרית קשה התרחשה באתר ההנצחה של מחנה הריכוז מאוטהאוזן שבאוסטריה, כאשר נער הגיע למקום לבוש בחולצה עם הכיתוב "שחררו את פלסטין". בחלק האחורי של החולצה הופיע דגל פלסטין המוחזק בידי דמות שזוהתה על ידי גולשים רבים ברשתות החברתיות כדלאל מוגרבי, המחבלת מארגון פתח שהובילה את פיגוע "אוטובוס הדמים" בכביש החוף בשנת 1978.

באותו פיגוע נורא נרצחו 38 אזרחים ישראלים, בהם 13 ילדים. העובדה שנער בחר להגיע דווקא לאתר הנצחה לשואה בלבוש כזה עוררה זעם והתמרמרות.

"אתם באים למחנה ריכוז וקוראים למלחמה רצח עם?"

מי שהתעמתה עם הנער ועם מורה מהקבוצה היא צעירה יהודייה בשם ג'ורדנה, שפרסמה את תיעוד התקרית ברשתות החברתיות. על פי הדיווחים באתר jewishbreakingnews, הצעירה האשימה את המורים בכך שהם מכניסים פוליטיקה לאתר הנצחה לשואה ומטעים את התלמידים כשהם מתארים את המלחמה בעזה כרצח עם.

"אתם באים למחנה ריכוז וקוראים למלחמה רצח עם? כאן התרחש רצח עם אמיתי. לא למדתם דבר. תתביישו לכם!", אמרה הצעירה היהודייה בכעס. דבריה משקפים את הזעזוע מהעובדה שדווקא במקום שבו נספו יותר מ-100 אלף יהודים ואחרים במהלך השואה, נעשה ניסיון להשוות את המלחמה בעזה לרצח העם הנאצי.

כמה מהתלמידים והמורים השיבו לצעירה כי לדעתם ישראל מבצעת "רצח עם" ברצועת עזה. הצעירה דחתה את הטענה בתוקף וטענה כי בעזה מתנהלת מלחמה, וכי השוואתה לשואה מבזה את זכרם של הקורבנות שנספו במאוטהאוזן, אחד ממחנות הריכוז הקטלניים ביותר של גרמניה הנאצית.

המשטרה הוזעקה למקום

ג'ורדנה כתבה באינסטגרם כי בסופו של דבר צוות אתר ההנצחה של מחנה הריכוז הזעיק את המשטרה בעקבות התנהלות הקבוצה. "בושה לכל מי שמחלל את זכרם של קורבנות השואה בכך שהוא מכנה את מה שקרה בעזה 'רצח עם'. דבר כזה אינו מקובל, ועל התלמידים לנהוג בצורה טובה יותר", היא כתבה.

התקרית מצטרפת לסדרה של אירועים מצערים שהתרחשו בשבועות האחרונים באתרי נופש באוסטריה ובשוויץ, שם נרשמו מקרים של התנהגות בלתי הולמת מצד מטיילים. רשויות מקומיות באזורים אלו הוציאו אזהרות חריפות לנופשים, ואף איימו בסגירת אתרים מסוימים בפני קבוצות שאינן מכבדות את הנורמות המקומיות.

מחנה הריכוז מאוטהאוזן, שהוקם על ידי הנאצים בשנת 1938, היה אחד ממחנות הריכוז הקשים והקטלניים ביותר. על פי ההערכות, נספו במקום יותר מ-100 אלף בני אדם, רובם יהודים, אך גם שבויי מלחמה, אסירים פוליטיים ובני מיעוטים אחרים. כיום משמש המקום כאתר הנצחה חשוב, המזכיר לעולם את זוועות השואה.
אנטישמיותשואהאוסטריהמאוטהאוזןדלאל מוגרבי
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7 תגובות

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6
זה לא שהם הכניסו לשם פוליטיקה", הם פשוט רוצים עוד שואה, בואו נקרא לילד בשמו
דיוק
5
גם היטלר נולד דומני באוסטריה... מי שמגיע כשעל חולצתו רוצחת ילדים ותדפיס על רצח עם הינו צאצאו הרוחני של היטלר.
מישהו
4
תתבייש לכם שאתם משווים בין נימוסים של יהודים באתרי נופש לאנטישמיים שמחללים את זכר השואה. אתם ירדתם מן הפסים לגמרי.
תתבייש לכם

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