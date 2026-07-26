קרע עמוק במדינות המפרץ לגבי סיום המלחמה עם איראן | כל הפרטים

מכלית נפט במצרי הורמוז ( צילום: Shutterstock )

ארגון מדינות המועצה לשיתוף פעולה במפרץ (GCC) נמצא בעיצומה של מחלוקת פנימית חריפה בנוגע לדרך הנכונה לסיים את המערכה עם איראן. על פי דיווח שפורסם היום (ראשון) בעיתון "פוליטיקו", למרות שכל המדינות בארגון מעוניינות בסיום המלחמה, הן נחלקות באופן משמעותי על האסטרטגיה והמהלכים הנדרשים להשגת מטרה זו.

הארגון, הכולל את סעודיה, איחוד האמירויות, עומאן, בחריין, כווית וקטר, מתמודד עם פערים עמוקים בין חבריו. גורמים רשמיים בארצות הברית ציינו כי חלק ממדינות המפרץ מיישרות קו עם המדיניות והמטרות של ממשל טראמפ הרבה יותר מאחרות, מה שמעמיק את הפילוג הפנימי. נתיבי שיט חלופיים ותלות בתשתיות החלוקה והפערים בין המדינות בארגון מושפעים ממספר גורמים מרכזיים. בראש ובראשונה עומדת סוגיית נתיבי השיט החלופיים העומדים לרשות כל מדינה. בעוד שלחלק מהמדינות יש גישה למסלולי סחר אלטרנטיביים, אחרות תלויות באופן כמעט מוחלט במעבר דרך מצר הורמוז, הנמצא תחת איום איראני מתמיד. תיעוד בלתי נתפס: הטייס מוציא את הראש מהקוקפיט - ומפיל כטב"ם איראני כיכר השבת | 14:39 חמיו של מותג'בא חמינאי מתייחס לחרושת השמועות על מצבו ובריאותו יאיר טוקר | 14:36 בנוסף, קיימת מחלוקת משמעותית בנוגע למידת התליית התשתיות של כל מדינה באלו של איראן. חלק מהמדינות שמרו על קשרים כלכליים ותשתיתיים עם טהרן, בעוד אחרות ניתקו אותם כמעט לחלוטין. גם מחומרת הנזק הכלכלי שספגה כל מדינה במהלך המשבר משתנה באופן ניכר, מה שמשפיע על נכונותה להמשיך במאבק או לחפש פשרה. "אינן משדרות על אותו גל" דיפלומט עיראקי שדיבר עם "פוליטיקו" חשף את עומק הפער בין המדינות. לדבריו, המדינות אמנם מתאמות עמדות ומסרים בפגישותיהן מול הקונגרס ומזכירות המדינה האמריקנית, אך בפועל "הן אינן משדרות על אותו גל". התיאום החיצוני, כך מסתבר, מסתיר מחלוקות עמוקות בנוגע לאסטרטגיה האמיתית שיש לנקוט. המלחמה עם איראן החמירה מחלוקות היסטוריות שהיו קיימות באזור עוד לפני פרוץ המערכה. אחד הסימנים הבולטים ביותר לקרע היה פרישתה של איחוד האמירויות מארגון אופ"ק (OPEC) בחודש אפריל – צעד שעורר זעם רב במיוחד מצד סעודיה, שראתה בכך בגידה באינטרסים המשותפים.

טראמפ וחמינאי הבן ( עיבוד תמונה: AI )

"גוש ה-GCC אינו מתפקד עוד"

דיפלומט ערבי בכיר העביר מסר חמור במיוחד לכתבי "פוליטיקו": "גוש ה-GCC אינו מתפקד עוד והמפרץ לא ישוב להיות כפי שהיה". דבריו משקפים הכרה עמוקה בכך שהמלחמה עם איראן לא רק שלא איחדה את מדינות המפרץ, אלא דווקא העמיקה את הפערים ביניהן.

לפני כשבועיים פורסם בכאן חדשות כי באמירויות איבדו את הסבלנות כלפי התוקפנות האיראנית. "אין אמון באיראנים. צריך ללמד אותם לקח קשה כדי שיבינו את המסר", אמר חבר פרלמנט אמירותי לשעבר. דבריו משקפים את העמדה הקשוחה של חלק ממדינות המפרץ, בניגוד לגישה המתונה יותר של מדינות אחרות בארגון.

השלכות אסטרטגיות

המחלוקות בתוך ארגון ה-GCC עלולות להשפיע באופן משמעותי על יכולתו של המערב, ובמיוחד של ארצות הברית, לגבש חזית אחידה נגד איראן. כאשר מדינות המפרץ אינן מסוגלות להגיע להסכמה פנימית, קשה להן לתאם מהלכים משותפים עם שותפיהן המערביים.

בנוסף, הפילוג עלול ליצור הזדמנויות לאיראן לנצל את המחלוקות ולנסות לפלג עוד יותר את מדינות המפרץ. טהרן עשויה לנסות להציע תנאים שונים למדינות שונות, תוך ניצול הפערים בעמדות ובאינטרסים.

המצב הנוכחי מעלה שאלות קשות לגבי עתידו של ארגון ה-GCC ויכולתו לתפקד כגוש אחיד בעתיד. האם הארגון יצליח לגשר על המחלוקות הפנימיות, או שמא נראה התפוררות נוספת של האחדות האזורית – זו שאלה שתשפיע על כל המזרח התיכון בשנים הקרובות.