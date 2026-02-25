חוקרים ערכו עריכת גנים בעגבניות - והתוצאה: ריח של פופקורן

בחממות מחקר שבמחוז ג’ג’יאנג שבמזרח סין צומחות עגבניות שנראות רגילות לחלוטין, אך מפיצות ריח מפתיע - ניחוח המזכיר חמאה ופופקורן טרי. מדובר ביצירה של צוות מדענים סינים ואוסטרלים, שהשתמשו בטכנולוגיית עריכת הגנים CRISPR/Cas9 כדי “להפעיל” מחדש תרכובות ריח שאבדו בעגבניות מודרניות עקב עשרות שנים של השבחה לטובת עמידות ויבול גבוה. המחקר, שהתפרסם בינואר 2026 בכתב העת Journal of Integrative Agriculture, הצליח לעורר עניין עולמי בשל הגישה החדשנית להשבת טעם ואופי למזון מתועש.

בהשראת הצלחת האורז הריחני - זני אורז היסמין והבָּסמטי ששולבה בהם התרכובת הארומטית 2-AP - החוקרים התמקדו בשני גנים בעגבנייה, SlBADH1 ו-SlBADH2. אלו הם המקבילים לגֶן BADH2 באורז, אשר בו מוטציה טבעית גורמת להצטברות אותו חומר המעניק ריח “פופקורני”. באמצעות עריכת גנים מדויקת, החוקרים השביתו את שני הגנים הללו בזן עגבניות ניסיוני מסוג “Alisa Craig”, וחשפו תוצאה מפתיעה: רמת ה־2-AP בפירות ובעלים הייתה גבוהה פי ארבעה מאשר בעגבניות בעלות שינוי יחיד.

חשוב מכך - השינוי הגנטי לא פגע בביצועי הצמח. הגובה, משקל הפרי, תכולת הסוכר, החומצות והוויטמינים נותרו כמעט זהים לאלה של עגבניות רגילות. בכך הצליחו החוקרים לשלב בין שיפור הארומה לבין שמירה על יבול יציב - הישג נדיר בענף שבו הטעם הוקרב במשך שנים לטובת עמידות ושינוע קל.

לדברי פרופ’ פֶּנג גֶ’נג מצוות המחקר במעבדת שְׁיַאנְגְהוּ בהאנגז’ואו, הצעד הבא הוא העברת התכונה לזנים מסחריים פופולריים. "אם נצליח להחדיר את ניחוח הפופקורן לעגבניות המיועדות לצרכנים, ייתכן שזה יחזיר עניין ואהדה לפירות שטעמם נשכח, בדיוק כפי שקרה עם האורז הריחני", אמר ג’נג.

האם צרכנים יקבלו בברכה עגבניות שמריחות כמו פופקורן? ימים יגידו. אך הניסוי החדש מוכיח כי בעזרת כלים מדויקים של הנדסה גנטית - ניתן לא רק להאכיל את העולם, אלא גם להחזיר למזון את הנשמה שנעלמה ממנו ולגרום לאנשים לאהוב אותו מחדש.