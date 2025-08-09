כיכר השבת
נתניהו לקנצלר גרמניה: "במקום לתמוך בישראל, אתם מתגמלים טרור"

ראש הממשלה נתניהו שוחח עם קנצלר גרמניה בעקבות ההצהרה על הטלת אמברגו נשק חלקי נגד ישראל בגלל המשבר ברצועה והכוונה לכבוש את עזה (בעולם)

נתניהו והקנצלר בימים אחרים (צילום: קובי גדעון לע"מ)

לאחר הודעת קנצלר גרמניה פרידריך מרץ על אמברגו נשק חלקי נגד ישראל, ראש הממשלה מסר כי שוחח עמו בנושא, ההחלטה להטיל אמברגו מגיעה בעקבות כוונת ישראל לכבוש צבאית את רצועת עזה כדי לטר את האזור מארגוני הטרור.

נתניהו מסר כי "במקום לתמוך במלחמה הצודקת של ישראל מול חמאס, שביצע את אחת ממתקפות הטרור המזעזעות ביותר נגד העם היהודי מאז השואה, גרמניה מתגמלת את הטרור של חמאס באמברגו נשק על ישראל. המטרה של ישראל היא לא להשתלט על עזה, אלא לשחרר את עזה מידי חמאס ולאפשר לממשלת שלום לקום שם".

גרמניה, הודיעה ביום שישי על השעיית ייצוא ציוד צבאי שעלול לשמש בלחימה בעזה. ההחלטה התקבלה על רקע הכרעת הקבינט המדיני-ביטחוני לכבוש את כל רצועת עזה.

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, הצהיר: "החלטנו להשעות את ייצוא הציוד הצבאי לישראל שיכול לשמש בעזה עד להודעה חדשה. אני קורא לממשלה הישראלית שלא לנקוט צעדים נוספים לכיוון סיפוח הגדה המערבית. אני עדיין חש דאגה עמוקה לגבי המשך סבלם של האזרחים בעזה. משא ומתן להפסקת אש ושחרור בני הערובה הם העדיפויות החשובות ביותר שלנו".

החלטתה של גרמניה להשעות חלק מייצוא הנשק לישראל בעקבות הכרעת הקבינט לכבוש את רצועת עזה מעוררת דאגה, אך אינה גורמת למערכת הביטחון להיכנס ללחץ.

גורמי ביטחון מציינים כי משלחת הרכש של משרד הביטחון בגרמניה היא מצומצמת, וכי היקף הרכש מגרמניה קטן בהשוואה לרכש מארה"ב.

עם זאת, לגרמניה תפקיד אסטרטגי בשרשרת האספקה הצבאית של ישראל – היא מייצרת את צי הצוללות מסדרת "דולפין" של חיל הים, וכן בנתה את ספינות הטילים הגדולות מדגם סער 6, בעלות יכולות אסטרטגיות משמעותיות. בנוסף, גרמניה מהווה ספקית מרכזית של חלקי חילוף לנשק אסטרטגי.

