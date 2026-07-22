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60 קמ"ש לאחור על גלגל אחד: שיא גינס חדש נכנס להיסטוריה

תנסו לדמיין רכיבה לאחור על גלגל אחד בלבד, במורד מסלול סקי אולימפי ובמהירות של 60 קמ"ש | הכירו את הרוכב שיצא לקרוא תיגר על חוקי הפיזיקה – וחזר עם שני שיאי גינס בלתי נתפסים (חדשות בעולם)

שיא גינס חדש נכנס בהיסטוריה (צילום: מסך)

רכיבה על אופניים בירידה תלולה היא אתגר בפני עצמו, אבל לרכב לאחור, על גלגל אחד בלבד, בירידה של מסלול קפיצות סקי אולימפי, נשמע כמעט בלתי אפשרי.

אלא שזה בדיוק מה שהצליח לעשות רוכב אופני הטריאל היפני טומומי נישיקובו, לאחר שנתיים של תכנון, אימונים וניסיונות.

נישיקובו ירד במסלול קפיצות הסקי המפורסם בהאקובה, יפן, כשהוא מאזן את עצמו על הגלגל הקדמי בלבד. במשך התרגיל הרוכב שמר על שיווי משקל כשהגלגל האחורי באוויר והשליטה מתבצעת דרך הגלגל הקדמי בלבד.

שיא גינס חדש נכנס בהיסטוריה
שיא גינס חדש נכנס בהיסטוריה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הביצוע ההיסטורי התרחש על שיפוע קיצוני של 37.5 מעלות, כאשר נישיקובו הגיע למהירות של יותר מ־60 קמ"ש והצליח להישאר על הגלגל הקדמי במשך כ־35 שניות.

בעקבות ההישג נקבעו עבורו שני שיאי גינס חדשים:

השיפוע התלול ביותר שבו בוצע תרגיל – 37.5 מעלות, והמרחק הארוך ביותר שנרכב לאחור על גלגל קדמי בלבד במסלול קפיצות סקי – 136.6 מטרים.

נישיקובו סיפר כי הרעיון לשבור את השיא נולד מתוך רצון לבצע את התרגיל המזוהה איתו במקום יוצא דופן במיוחד.

ההשראה הגיעה לאחר שצפה בקופץ הסקי היפני ריוֹיוּ קובאיאשי קובע שיא עולם בקפיצות סקי באיסלנד. אז החל לחפש אתר שיהיה ראוי לניסיון משלו, ולבסוף בחר במסלול האקובה שבמחוז נגאנו.

המסלול הוא אחד מאתרי קפיצות הסקי המפורסמים ביפן, והוא נבנה לקראת אולימפיאדת החורף בנגאנו 1998. המקום כולל שני מסלולי קפיצה גדולים ונחשב לאחד מסמלי הספורט החורפי במדינה.

מאחורי השיא המרשים עמד פרויקט שנמשך שנתיים, שכלל תכנון מדויק, בדיקות חוזרות ואימונים אינטנסיביים כדי לשלוט בתרגיל המסוכן בתנאים קיצוניים.

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