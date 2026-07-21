כיכר השבת
לקראת פגישת טראמפ-עאון

חבר הפרלמנט תוקף: "היהירות של נשיא לבנון מחלישה את ההסכמות הלאומיות" 

חסן עז א-דין מחיזבאללה תוקף את נשיא לבנון בנאום בביירות • נשיא איראן מדבר על סיום מצב 'לא מלחמה ולא שלום' | מלך ירדן יוצא לביקור בבריטניה (בעולם)

פגישת רוביו ונשיא לבנון (צילום: עמוד ה-X של רוביו)

לקראת פגישת עם נשיא לבנון ג'וזף עאון בבית הלבן, יצא חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם , חסן עז א-דין, בהתקפה חריפה על עאון.

בנאום שנשא בביירות, טען עז א-דין כי "היהירות של נשיא והתעקשותו להמשיך במו"מ הישיר עם ישראל, מציב את הזירה הלבנונית בפני פיצול ומחליש את ההבנות וההסכמות הלאומיות".

עז א-דין הוסיף והאשים את עאון בכך שהוא "מונע ממנו להיות נשיא של כל הלבנונים, אלא הוא הפך להיות נשיא של קבוצה בעם הלבנוני". ההתקפה מגיעה בעיצומה של מתיחות פנימית בלבנון סביב יישום ההסכם עם ישראל והמשא ומתן בתיווך אמריקני.

כזכור, נשיא לבנון עאון הגיע לביקור ממלכתי ראשון בבית הלבן מאז 2009, במהלכו הוא נפגש עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. על פי דיווחים, השניים הסכימו על השלמת נסיגה ישראלית מדרום לבנון במסגרת יישום המסגרת התלת-צדדית.

נשיא איראן: המנהיג העליון דרש לסיים את מצב 'לא מלחמה ולא שלום'

בתוך כך, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן מסר כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, הדגיש במהלך הפגישות שקיים איתו את הצורך לסיים את מצב של "לא מלחמה ולא שלום" במדינה. פזשכיאן הוסיף כי הקשר שהוא מקיים עם המנהיג העליון גבר, וכל ההחלטות מתקבלות על סמך הנחיותיו.

נשיא איראן הדגיש כי "ההישגים של איראן במשא ומתן עלו על הציפיות", אך האשים את וושינגטון בהפרת התחייבויותיה. הדברים נאמרו ברקע ההסלמה המתמשכת במזרח התיכון והמאמצים הדיפלומטיים לסיים את המתיחות בין איראן לארצות הברית.

יצוין כי על פי דיווחים, המתווכות קטר ופקיסטן העבירו לארצות הברית ולאיראן הצעות להפסקת תקיפות למשך 10 ימים, במטרה לאפשר חידוש המאמצים הדיפלומטיים ולהחיות את הסכם הביניים בין שתי המדינות.

מלך ירדן יוצא לביקור בבריטניה

במישור אחר, מלך ירדן עבדאללה השני יצא לביקור בבריטניה. בהודעה שפרסם המלך ברשת X נכתב כי במהלך הביקור ייפגש עם ראשי חברות מובילות כדי לדון בהזדמנויות פוטנציאליות להרחבת שיתוף הפעולה הכלכלי עם בריטניה.

המלך עבדאללה צפוי להשתתף בחלק מפורום העסקים ירדן-בריטניה, במסגרת המאמצים לחזק את הקשרים הכלכליים בין שתי המדינות. הביקור מגיע בתקופה של אתגרים כלכליים באזור ומאמצים להגברת ההשקעות הזרות בממלכה ההאשמית.

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