מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, נשא נאום חריף בעיר בעלבכ במסגרת טקס ה"ארבעין" – אירוע המציין ארבעים יום לקרב כרבלא, שבו נהרג האימאם חוסיין, נכדו של מוחמד, והפך לסמל במסורת השיעית למאבק במסירות ובמסירה עצמית.

קאסם תקף בחריפות את החלטת הממשלה הלבנונית לפרק את הארגון מנשקו, וטען כי מדובר במהלך "המסייע לפרויקט הישראלי־אמריקאי" ומשמעותו "שלילת ההגנה מהמדינה והקלה על פגיעה בלוחמי ההתנגדות ובבני קהילתם".

קאסם הדגיש כי חיזבאללה לא יוותר על נשקו כל עוד "הכיבוש והאיום נמשכים", ואף הצהיר כי הארגון מוכן למאבק "בסגנון כרבלא" – ביטוי למאבק עד חירוף נפש – אם יידרש לכך.

הוא הטיל את מלוא האחריות על הממשלה לכל הסלמה אפשרית, פיצוץ פנימי או פגיעה בריבונות המדינה, וטען כי היא "נוטשת את חובתה להגן על אדמת לבנון ואזרחיה".

בדבריו שיבח קאסם את איראן על תמיכתה המלאה בחיזבאללה, כולל סיוע צבאי והקרבת לוחמים, וציין כי "טהראן תמשיך לעמוד לצידנו". הוא הזכיר את מלחמת לבנון השנייה ב־2006, אותה כינה "ניצחון הרצון וההתנגדות", שלדבריו הרתיעה את ישראל במשך 17 שנה ואפשרה את שיקום המדינה.

קאסם שב והצהיר כי "פלסטין היא הבּוּסְלָה" – המצפן – של חיזבאללה, כלומר המוקד והכיוון המרכזי של פעילותו, וטען כי "העם הפלסטיני ימשיך במאבקו וינצח משום שהוא בעל האדמה והדם".

לדבריו, "אין ריבונות ללבנון בלי ההתנגדות", והוא תקף את מתנגדיו: "איפה הייתם מול הכיבוש והפגיעה בריבונות?".

בנוסף, האשים קאסם חלק ממדינות ערב בשיתוף פעולה עם ישראל בפגיעה בהתנגדות, והזהיר את הממשלה "לא לשלול מהארגון את הלגיטימיות שהוענקה לו מדם השהידים וממעשי השחרור".