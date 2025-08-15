כיכר השבת
מלחמת אזרחים?

חיזבאללה תוקף את ההחלטה לפרק אותו מנשקו: "שירות לישראל; ההתנגדות תימשך"

בנאום שנשא בבעלבכ במסגרת טקס ה"ארבעין" לאימאם חוסיין, קרא קאסם לאחדות לאומית, שיבח את איראן על התמיכה והבהיר כי הארגון לא ימסור את נשקו כל עוד מתקיימים "כיבוש ותקיפה". לדבריו, פירוק חיזבאללה מנשקו יפקיע מלבנון את יכולת ההגנה ויעמיק את הפילוג (בעולם)

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם (צילום: צילום מסך)

מזכ"ל , השייח' נעים קאסם, נשא נאום חריף בעיר בעלבכ במסגרת טקס ה"ארבעין" – אירוע המציין ארבעים יום לקרב כרבלא, שבו נהרג האימאם חוסיין, נכדו של מוחמד, והפך לסמל במסורת השיעית למאבק במסירות ובמסירה עצמית.

קאסם תקף בחריפות את החלטת הממשלה הלבנונית לפרק את הארגון מנשקו, וטען כי מדובר במהלך "המסייע לפרויקט הישראלי־אמריקאי" ומשמעותו "שלילת ההגנה מהמדינה והקלה על פגיעה בלוחמי ההתנגדות ובבני קהילתם".

קאסם הדגיש כי חיזבאללה לא יוותר על נשקו כל עוד "הכיבוש והאיום נמשכים", ואף הצהיר כי הארגון מוכן למאבק "בסגנון כרבלא" – ביטוי למאבק עד חירוף נפש – אם יידרש לכך.

הוא הטיל את מלוא האחריות על הממשלה לכל הסלמה אפשרית, פיצוץ פנימי או פגיעה בריבונות המדינה, וטען כי היא "נוטשת את חובתה להגן על אדמת ואזרחיה".

בדבריו שיבח קאסם את איראן על תמיכתה המלאה בחיזבאללה, כולל סיוע צבאי והקרבת לוחמים, וציין כי "טהראן תמשיך לעמוד לצידנו". הוא הזכיר את מלחמת לבנון השנייה ב־2006, אותה כינה "ניצחון הרצון וההתנגדות", שלדבריו הרתיעה את ישראל במשך 17 שנה ואפשרה את שיקום המדינה.

קאסם שב והצהיר כי "פלסטין היא הבּוּסְלָה" – המצפן – של חיזבאללה, כלומר המוקד והכיוון המרכזי של פעילותו, וטען כי "העם הפלסטיני ימשיך במאבקו וינצח משום שהוא בעל האדמה והדם".

לדבריו, "אין ריבונות ללבנון בלי ההתנגדות", והוא תקף את מתנגדיו: "איפה הייתם מול הכיבוש והפגיעה בריבונות?".

בנוסף, האשים קאסם חלק ממדינות ערב בשיתוף פעולה עם ישראל בפגיעה בהתנגדות, והזהיר את הממשלה "לא לשלול מהארגון את הלגיטימיות שהוענקה לו מדם השהידים וממעשי השחרור".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר