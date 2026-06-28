הם יצאו מהבתים בבכי: הרעידה שהורגשה בשתי מדינות

אחרי רעידות האדמה הקשות בוונצואלה, גם אזור הינדו-כוש שבאפגניסטן רעד - והחשש מפני נזקים בכפרים מרוחקים שוב עלה. רעידת אדמה חזקה פגעה באזור הרי הינדו-כוש באפגניסטן, אחד האזורים הסייסמיים הפעילים והרגישים ביותר בדרום-מרכז אסיה. לפי Reuters, הרעש התרחש בשבת והורגש לא רק באפגניסטן, אלא גם מעבר לגבול - עד אזורים נרחבים בפקיסטן. המרכז הסייסמולוגי האירופי-ים תיכוני העריך את עוצמת הרעש במגניטודה 6.0 ובעומק של כ-100 ק"מ.

לפי סוכנות AP, מוקד הרעש היה באזור הינדו-כוש שבאפגניסטן, והרעידות הורגשו באיסלמבאד, בחבל פנג'אב, במחוז ח'ייבר פח'טונח'ווה ובקשמיר שבשליטת פקיסטן. גם בקאבול ובאזורים נוספים באפגניסטן הורגשו הרעידות. AP ציינה כי השירות הגיאולוגי של ארצות הברית מדד את הרעש בעוצמה גבוהה מעט יותר - 6.1.

“אנשים יצאו מהבתים בפאניקה”

הדיווחים הראשונים התמקדו בעיקר בבהלה הגדולה שגרמה הרעידה. תושב מחוז סוואט שבצפון פקיסטן סיפר ל-Reuters כי אנשים יצאו במהירות מבתיהם, וכי נשים וילדים נראו בוכים מרוב פחד. לדבריו, הרעידה הורגשה בעוצמה רבה ונמשכה זמן ממושך יחסית.

קפץ לבריכה בחליפה: תעלול ציבורי של ממדאני הפך לעימות חריף אריה רוזן | 15:35

בשלב הראשון, הרשויות באפגניסטן מסרו כי אין דיווחים רשמיים מיידיים על נפגעים או נזק כתוצאה מהרעש, אך הבדיקות בשטח עדיין נמשכות. גם AP דיווחה כי ההערכות הראשוניות לא מצאו דיווחים על הרס או נפגעים.

בפקיסטן: יותר מ-20 פצועים ועשרות בתים ניזוקו

לצד הרעש באפגניסטן, דווח באותו יום גם על רעידת אדמה נוספת בפקיסטן בעוצמה 5.4. לפי Reuters, יותר מ-20 בני אדם נפצעו ועשרות בתים ניזוקו באזורים שונים במחוז מוסאח'ייל שבבלוצ'יסטן. הרשות לניהול אסונות בבלוצ'יסטן מסרה כי כ-125 בתים ניזוקו, וכי צוותי סיוע נשלחו לאזור עם אוהלים, מזון, שמיכות, פאנלים סולאריים וציוד נוסף.

ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, הביע צער על הנזק שנגרם והורה לרשויות לפעול במהירות כדי לסייע לנפגעים.

למה כל רעידה באזור הזה מעוררת דאגה?

הינדו-כוש הוא אזור הררי ומועד לרעידות אדמה. גם כאשר הרעש מתרחש בעומק רב יחסית, הוא עלול להיות מורגש במרחק גדול, במיוחד במדינות סמוכות כמו פקיסטן והודו. AP הזכירה כי פקיסטן ואפגניסטן נפגעו בעבר מרעידות אדמה קטלניות, כולל רעידת אדמה קשה בשנת 2005 בפקיסטן ובקשמיר, ורעידות קטלניות באפגניסטן בשנים האחרונות.

במקרה הנוכחי, החשש המרכזי הוא לא רק מעוצמת הרעש עצמו, אלא מהאזורים ההרריים והמרוחקים שבהם קשה לבצע הערכות נזק במהירות. לכן גם כשאין דיווח מיידי על נפגעים, הרשויות ממשיכות לבדוק אם יש כפרים, דרכים או בתים שניזוקו באזורים שקשה להגיע אליהם.

תמונת המצב כעת

נכון לדיווחים האחרונים, באפגניסטן לא דווח רשמית על נפגעים או נזק משמעותי, אך הבדיקות נמשכות. בפקיסטן, לעומת זאת, דווח על יותר מ-20 פצועים ונזק לעשרות בתים, לצד משלוחי סיוע לאזורים שנפגעו.