קמפיין הכפשות בינלאומי 

הקרן הפרו-פלסטינית להאג: "לעצור את בכירי צה"ל – אחראים להרג עיתונאים"

הארגון "הינד רג'אב", המתמחה באיסוף מידע נגד חיילי צה"ל, דרש מבית הדין הפלילי הבינלאומי להוציא צווי מעצר לרמטכ"ל זמיר, למפקדי חיל האוויר ויחידות מודיעין בכירות – בטענה למעורבות ישירה בחיסול עיתונאים פלסטינים במהלך הלחימה בעזה מול ארגוני הטרור (בעולם)

ששת העיתונאים-מחבלים (צילום: דובר צה"ל)

הקרן הפרו-פלסטינית "הינד רג'אב" – גוף בינלאומי הידוע במעקב אחר חיילים וקצינים ישראלים שלקחו חלק בלחימה – הגישה פנייה רשמית לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג בדרישה להוציא צווי מעצר נגד בכירים ב. בין המועמדים לרשימת היעד: הרמטכ"ל אייל זמיר, מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר, מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, מפקד יחידת 8200 לשעבר תת-אלוף יוסי שריאל, מפקד היחידה הנוכחי, מפקד בסיס פלמחים, מפקד טייסת 161 ודובר צה"ל בשפה הערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי. כך דווח באתר Yent

לפי טענת הארגון, כל אלו אחראים ישירות למותם של עיתונאים שפעלו ברצועה בזמן המערכה הצבאית. הפנייה מלווה באיסוף מסמכים וחומרי תיעוד שמציגים, לטענתם, "הפרה חמורה של החוק הבינלאומי ודיני הלחימה".

במערכת הביטחון מעריכים כי מדובר בצעד נוסף במסגרת קמפיין ההכפשות הבינלאומי המנוהל נגד מדינת ישראל וקציניה, שנועד לערער את הלגיטימציה לפעולות צה"ל ולהפעיל לחץ בזירה המשפטית העולמית.

