המהפכה המדעית שתשנה את כל מה שחשבנו על קרח

קרח יכול לייצר חשמל -גילוי מסעיר ( צילום: הדמייה -א.ל )

מדענים בינלאומיים, בראשות קבוצות מחקר מהאוניברסיטה האוטונומית של ברצלונה, אוניברסיטת שיאן בסין ואוניברסיטת סטוני ברוק בניו-יורק, גילו כי לקרח תכונות חשמליות מפתיעות: כאשר מפעילים עליו עיוות לא אחיד (כגון מתיחה או לחץ משתנה) - הוא מייצר מטען חשמלי. מדובר בתופעת הפלקסואלקטריות, שנמדדה לראשונה בקרח ומזוהה עד כה בעיקר בחומרים טכנולוגיים מתקדמים. ערך המקדם שנמדד בקרח נמצא דומה לזה של חומרים קרמיים חדשניים המשמשים חיישנים וקבלים.

