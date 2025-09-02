המהפכה המדעית שתשנה את כל מה שחשבנו על קרח

מדענים בינלאומיים, בראשות קבוצות מחקר מהאוניברסיטה האוטונומית של ברצלונה, אוניברסיטת שיאן בסין ואוניברסיטת סטוני ברוק בניו-יורק, גילו כי לקרח תכונות חשמליות מפתיעות: כאשר מפעילים עליו עיוות לא אחיד (כגון מתיחה או לחץ משתנה) - הוא מייצר מטען חשמלי. מדובר בתופעת הפלקסואלקטריות, שנמדדה לראשונה בקרח ומזוהה עד כה בעיקר בחומרים טכנולוגיים מתקדמים. ערך המקדם שנמדד בקרח נמצא דומה לזה של חומרים קרמיים חדשניים המשמשים חיישנים וקבלים.
גילוי מפתיע נוסף מהמחקר: כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת ל-113 מעלות מתחת לאפס, מתגלה בקרח מנגנון חשמלי נוסף - פרואלקטריות, תכונה נדירה המאפשרת יצירת מטען חשמלי באופן מובנה על פני השטח.
מדעני הפרויקט בחנו את התופעות הללו ושמו לב כי המטען שנוצר מיד בעיוות פיזי של הקרח זהה למטען שנמדד במפגשים בין גבישי קרח בענני סערה. עבור עולם המטאורולוגיה, המשמעות גדולה: קרח עשוי להיות החוליה החסרה בתהליך הטעינה החשמלית שמובילה להיווצרות ברקים - אחת התעלומות הוותיקות במדעי האטמוספירה.
השלכות הגילוי חורגות מתחום המדע. החוקרים מציינים כי ניתן יהיה לייצר רכיבי אלקטרוניקה זולים ישירות באזורים קרים ומרוחקים, שם קרח מצוי בשפע ותנאים קיצוניים מקשים על פעילות רגילה של רכיבים חשמליים מסורתיים. תכונות אלה פותחות דרך לפיתוח חיישנים ומערכות אלקטרוניות שיהפכו את הקרח - אחד החומרים הנפוצים על פני כדור הארץ - למרכיב פעיל וחכם במכשירים מתקדמים.
