חוקרים מהמכון הטכנולוגי של מסצ’וסטס (MIT) מדווחים על פריצת דרך שעשויה לשנות את חייהם של חולי סוכרת ברחבי העולם. בצוות בראשות פרופ’ דניאל אנדרסון, פותח מכשיר מושתל זעיר המכיל תאי לבלב מייצרי אינסולין, ומצויד במערכת חדשנית להפקת חמצן מתוך אדי המים שבגוף. החמצן המזין את התאים מאפשר להם להמשיך לפעול לאורך זמן - ללא צורך בהזרקות אינסולין יומיומיות או בדיכוי של מערכת החיסון.

על פי מאמר שפורסם ב־25 במרץ בכתב העת Device, השתלים נשארו פעילים ותפקדו כראוי במשך 90 יום ברציפות בעכברים ובחולדות, תוך שמירה על רמות גלוקוז תקינות. “טיפול בתאי איים (islet therapy) עשוי לשנות את כללי המשחק עבור חולי סוכרת,” הסביר אנדרסון. “המטרה שלנו היא לספק את היתרונות של טיפול תאי ללא הצורך בתרופות שמדכאות את מערכת החיסון.”

כך זה עובד

המכשיר מבוסס על קרום ייחודי שמעביר פרוטונים ומבצע אלקטרוליזה: הוא מפרק את אדי המים שבגוף למימן ולחמצן. המימן מתנדף אל הרקמות מבלי להזיק, בעוד שהחמצן מועבר אל תא אחסון קטן המשמש להזנת תאי האיים. גרסה חדשה זו של השתל קיבלה עיצוב משופר העמיד בפני סדקים וחדירת מים, וכן מערכת חשמלית יעילה יותר, המופעלת באמצעות אנטנה חיצונית זעירה על גבי העור. הודות לאופטימיזציה זו הצליחו החוקרים להאריך משמעותית את פעילות התאים ואת כמות האינסולין שהפיקו.

במהלך הניסויים נעשה שימוש גם בתאי לבלב אנושיים שהופקו מתורמים, וגם בתאים שמקורם בתאי גזע ששוחזרו במעבדה. בעוד שהתאים התורמים הצליחו לווסת את רמות הסוכר לחלוטין, התאים שמקורם בתאי גזע הראו שליטה חלקית בלבד - ככל הנראה מאחר שדרושה להם תקופת הבשלה ארוכה יותר.

מעבר לסוכרת

הפרויקט הובל על־ידי החוקרים ד״ר סידהארת קרישנן (כיום באוניברסיטת סטנפורד) וד״ר מתיו בוצ’נק, בשיתוף פרופ’ רוברט לנגר, מהחוקרים הבולטים בעולם בתחומי הננו־רפואה וההנדסה הביולוגית. הצוות מתכנן להמשיך ולפתח גרסאות עמידות יותר של השתל, במטרה שיפעלו במשך שנתיים ואף יותר.

אך הפוטנציאל של הטכנולוגיה אינו מוגבל לטיפול בסוכרת בלבד. החוקרים בוחנים כעת שימושים נוספים - למשל ייצור רציף של חלבונים טיפוליים כמו נוגדנים, אנזימים או גורמי קרישה - שיוכלו להחליף עירויים חוזרים וארוכים. “ישנם טיפולים רבים שבהם המטופלים נאלצים לעבור עירוי תכוף וממושך,” אומר אנדרסון. “אנו מאמינים שניתן לפתח התקן שייצר חלבונים טיפוליים לפי הצורך – ישירות בתוך הגוף.”