כיכר השבת
יוצאו להורג?

משמרות המהפכה: "עצרנו ארבעה חשודים שסיפקו מידע למוסד על אתרים צבאיים"

סוכנות הידיעות הרשמית באיראן דיווחה על מעצר ארבעה חשודים במחוז גילאן • לטענת משמרות המהפכה, החשודים העבירו תמונות ומיקומים של אתרים אסטרטגיים למוסד (בעולם)

רחובות טהרן (צילום: מהרשתות הערביות)

סוכנות הידיעות הרשמית ב דיווחה הבוקר (חמישי) כי משמרות המהפכה עצרו ארבעה חשודים במחוז גילאן שבצפון־מערב המדינה, סמוך לים הכספי.

לטענת הרשויות האיראניות, החשודים העבירו מידע מודיעיני רגיש למוסד הישראלי במהלך המלחמה.

על פי ההודעה הרשמית, החשודים מואשמים בכך שסיפקו באמצעות האינטרנט תמונות ומיקומים מדויקים של אתרים צבאיים, ביטחוניים ואסטרטגיים באיראן.

המעצרים מתרחשים בתקופה רגישה במיוחד, כאשר איראן נמצאת תחת מצור ימי אמריקאי ובמקביל מתנהלים מגעים דיפלומטיים להארכת הפסקת האש.

הדיווח על המעצרים מגיע בעת שבה איראן מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים וכלכליים משמעותיים. הטילה מצור ימי על מצרי הורמוז, וכפי שדווח בכיכר השבת, בכירים איראניים מאיימים בתגובה צבאית קשה.

במקביל למעצרים, נמשכים המאמצים הדיפלומטיים להארכת הפסקת האש. כפי שפורסם, ארצות הברית ואיראן בוחנות הארכה של שבועיים נוספים למשא ומתן, כאשר רמטכ"ל צבא פקיסטן מתווך בין הצדדים.

מחוז גילאן, שבו בוצעו המעצרים, נחשב לאזור אסטרטגי באיראן בשל קרבתו לים הכספי ולגבול עם מדינות מרכז אסיה. האזור מהווה מעבר חשוב למסחר ולתנועה צבאית, ולכן נתון למעקב ביטחוני מוגבר.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שאיראן מדווחת על מעצרים של חשודים בשיתוף פעולה עם המוסד. לאורך השנים פרסם המשטר בטהראן דיווחים רבים על סיכול רשתות ריגול ישראליות, אם כי לעיתים קשה לאמת את הפרטים המדויקים של המקרים.

1
אוי, רחמנות על הקרבנות שנפלו בטלפיים של המפלצות האלו. כמובן ללא בסיס, עינויים כמיטב המסורת האיראנית. אנא, תתפללו לישועתם!
מישהו

