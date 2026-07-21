תותחי נ"מ בסמוך למתקן הגרעיני בנתנז, אילוסטרציה ( צילום: מתוך ויקיפדיה מאת Hamed Saber )

המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למתקן תת-קרקעי עמוק בתוך "הר המכוש" במהלך הסתיו שעבר. הממצאים, שהועברו לארצות הברית, מעלים חשש כבד מכך שטהרן ממשיכה לקדם את פרויקט הגרעין שלה בחשאי, למרות התקיפות שספגה במהלך המלחמה.

על פי דיווח שפורסם הלילה (בין שני לשלישי) ב"וול סטריט ג'ורנל", בהסתמך על גורמים ישראלים ואמריקניים, השינוי בוצע לאחר המלחמה ביוני 2025, שבמהלכה פגעו תקיפות ישראליות ואמריקניות בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים של איראן. ישראל העבירה את ממצאי המודיעין לארצות הברית, וציינה כי הצנטריפוגות הועברו לאתר "הר המכוש" לאחר מלחמת 12 הימים. "יש עוד עבודה לעשות" גורם צבאי ישראלי המעורה במאמצי התקיפה ששוחח עם ה"ג'ורנל" הביע דאגה מכך שהתקיפות האוויריות של המלחמה האחרונה לא כיוונו מספיק למתקנים הקשורים לנשק גרעיני. "יש עוד עבודה לעשות", אמר הגורם, וציין במפורש את מתקן "הר המכוש" כיעד שטרם טופל כראוי. תיעוד דרמטי: השוטר ניפץ את החלון - ושלף את הנהג מהרכב הבוער כיכר השבת | 20.07.26 דחתה את ההצעה: למה היהודייה שתומכת בישראל סירבה להיות נשיאת הונגריה? דוד הכהן | 07:31 העברת הצנטריפוגות למתקן תת-קרקעי עמוק מקשה משמעותית על יכולת התקיפה של ישראל וארצות הברית. מתקנים כאלה, החצובים עמוק בתוך הרים, מוגנים בפני תקיפות אוויריות רגילות ודורשים אמצעים מיוחדים להשמדתם. כידוע, ישראל פיתחה בשנים האחרונות יכולות מתקדמות לתקיפת מטרות מוגנות, אך מתקן כמו "הר המכוש" מהווה אתגר משמעותי.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נתניהו מנסה לשכנע את טראמפ

עוד דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה לשכנע את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לחדש את התקיפות הנרחבות באיראן, במטרה לעכב את תוכנית הגרעין ואת מאמצי השיקום של טהרן. המהלך מגיע על רקע חששות בירושלים מכך שהסכמים אפשריים בין וושינגטון לטהרן עלולים להשאיר את ישראל חשופה מול איום גרעיני איראני.

ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, הבהיר לאחרונה כי מזכר ההבנות שנחתם מעניק לפקחי הסוכנות "גישה מלאה למתקנים האיראניים", אך לא ברור אם הגישה תכלול גם מתקנים תת-קרקעיים כמו "הר המכוש".

הפער בין ירושלים לוושינגטון

הדיווח מעלה שוב את השאלה לגבי הפער האסטרטגי בין ישראל לארצות הברית בנושא האיראני. בעוד שירושלים רואה בפרויקט הגרעין האיראני איום קיומי הדורש טיפול מיידי ונחרץ, וושינגטון נוטה יותר לפתרונות דיפלומטיים ולהסכמי פיקוח. העברת הצנטריפוגות למתקן מוגן מחזקת את החשש בישראל שהזמן פועל לטובת איראן.

יצוין כי בעבר שקלה ארצות הברית אפשרות למבצע חילוץ אורניום מועשר מאיראן, אך הנשיא טראמפ החליט בסופו של דבר לוותר על התוכנית בשל הסיכונים הכרוכים בה.