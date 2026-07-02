כיכר השבת
בניגוד להצהרות טראמפ

איראן מכחישה: "לא הסכמנו לפיקוח מלא על הגרעין - רק על שני מתקנים"

קאליבאף מבהיר כי ההסכמה מוגבלת לשני מתקנים בלבד • הכחשה חריפה לדיווחים על פיקוח נרחב | סתירה למה שטען טראמפ (בעולם)

יו"ר הפרלמנט קאליבאף (צילום: תקשורת איראנית)

בעוד הנשיא האמריקני מכריז על הסכמה איראנית מלאה לפיקוח גרעיני, הגיעה הבוקר (חמישי) הכחשה חריפה מטהרן.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, המשמש גם כבכיר במשלחת המשא ומתן עם , הבהיר כי הדיווחים על הסכמה לפיקוח נרחב "אינם נכונים כלל".

"אין כל אמת בדיווחים שלפיהם הסכמנו לאפשר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לפקח על המתקנים שהותקפו", הצהיר בהודעה רשמית. לדבריו, ההסכמה האיראנית מוגבלת בהיקפה ונוגעת רק לשני מתקנים ספציפיים.

קאליבאף פירט את היקף ההתחייבות האיראנית: "התחייבנו לאפשר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לערוך ביקורות רק בתחנת הכוח הגרעינית בבושהר ובכור המחקר בטהרן". הצהרה זו עומדת בסתירה גמורה לדברי הנשיא טראמפ, שטען כי הסכימה ל"פיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר - לעד".

לדבריו: "לא נתנו אמון באמריקנים, איננו נותנים בהם אמון, והשכל הישר מחייב שגם בעתיד לא ניתן בהם אמון".

ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, הבהיר לאחרונה כי מזכר ההבנות שנחתם מעניק לפקחי הסוכנות "גישה מלאה למתקנים האיראניים". לדבריו, המטרה היא "לוודא שלא יהיה פיתוח של נשק גרעיני באיראן", והוא הוסיף כי "אנחנו מקווים להיות שם בקרוב מאוד".

עם זאת, ההכחשה האיראנית מעלה סימני שאלה רציניים לגבי היקף הפיקוח שיאושר בפועל. בעוד גרוסי מדבר על "גישה מלאה", קאליבאף מגביל את ההתחייבות לשני מתקנים בלבד - ואף לא למתקנים שהותקפו בעבר על ידי ישראל.

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