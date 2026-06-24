מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) - רפאל גרוסי ( צילום: שאטרסטוק )

מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, הצהיר היום (רביעי) כי הפיקוח על מתקני הגרעין של איראן צפוי להתחדש בהקדם האפשרי.

הצהרה זו מגיעה כחלק מרכזי מהסכם ביניים בין ארצות הברית לאיראן, שנועד להביא לסיום העימות הצבאי ולייצוב האזור. לדברי גרוסי, העדיפות העליונה של הסוכנות כעת היא אימות המיקום של מלאי האורניום המועשר בריכוז גבוה שבידי איראן. מאז התקיפות האחרונות באתרים באספהאן, פורדו ונתאנז, מדווחת סבא"א כי איבדה את ה"נראות המלאה" על למעלה מ-400 ק"ג של אורניום המועשר בריכוז של 60%. מדובר בכמות משמעותית, שכן מומחים מעריכים כי בידי איראן מלאי המספיק לייצור של עד 10 פצצות גרעיניות במידה ותחליט לפרוץ לעבר הנשק. בכי וצרחות באוויר: יום הכיף הפך לסיוט בגובה 80 מטר דני שפיץ | 10:30 מתקפת מיליוני דבורים: פנייה שגויה הפכה שכונה לכוורת קטלנית דני שפיץ | 09:47 למרות שטהרן טוענת כי תוכניתה נועדה לצרכי שלום, היא המדינה היחידה בעולם המעשירה אורניום לרמה כה גבוהה ללא תוכנית נשק מוצהרת.

בעוד גרוסי מדגיש כי מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות קובע במפורש שכלל הפעילות הגרעינית תהיה תחת פיקוח, בטהרן משמיעים קולות אחרים.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בגאי, הכחיש את הדיווחים לפיהם פקחים יבקרו באתרים שהופצצו על ידי ארה"ב בשנה שעברה. מנגד, גרוסי מתעקש: "זה עומד לקרות. בין אם זה יקרה מחרתיים או בעוד עשרה ימים, זהו חלק חיוני בהסכם".

במקביל להצהרות של סבא"א, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, החל בסבב פגישות במפרץ הפרסי, הכולל את איחוד האמירויות, כווית ובחריין, במטרה לקדם את יישום ההסכם.

ההסכם קורא לאיראן לדלל את מלאי האורניום שלה בתמורה להקלת סנקציות על הנפט האיראני, אך הפסקת האש כבר עומדת למבחן עקב התחדשות האלימות בלבנון ומתיחות במצרי הורמוז. בינתיים, בקהילה הבינלאומית חוששים כי איראן עלולה לנצל את הזמן כדי להעביר את המלאי האטומי שלה לאתרים לא מוצהרים לפני הגעת הפקחים.