בכירים בטהרן הבהירו הלילה (בין שבת לראשון) כי המשא ומתן המנוהל מול מוסקבה בנוגע לנתיבי השיט ולניהול מצר הורמוז נמצא בסף סיכום, אך הדגישו כי אין בכך די כדי להביא לפתיחתו המיידית של הנתיב האסטרטגי. על פי הדיווחים, טהרן מציבה שורת תנאים נוספים שיש לקיים לפני שהמצר ייפתח במלואו.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, ציין כי פתיחת המצר תלויה בתנאים נוספים, ובהם קבלת פיצויים מארצות הברית על נזקי הלחימה והפרת ההבנות.

במקביל, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, מוחמד באקר זולקדר, מנה שורת דרישות נוספות לפתיחת המצר, הכוללות את שחרור הנכסים האיראניים המוקפאים, הפסקת המהלכים הצבאיים נגד איראן ושלוחותיה באזור, והסרת המצור הימי.

בתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) עדכן כי נכון לאתמול הסיטו הכוחות האמריקניים את מסלולן של 53 ספינות מסחריות, השביתו שתי ספינות ועלו על סיפונן של שתיים נוספות. במקביל, הותר מעברן של יותר מ-30 ספינות שנשאו סיוע הומניטרי.

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יצוין כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העריך לאחרונה כי המערכה מול איראן תסתיים בקרוב יחסית, תוך שהוא חושף כי מעורב באופן אישי במגעים עם טהרן. עם זאת, הדרישות האיראניות המפורטות מעלות ספקות אם אכן ניתן יהיה להגיע להסכם מקיף בטווח הקרוב.