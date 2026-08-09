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חוצפה ללא-גבולות

התנאי של איראן לפתיחת מצר הורמוז: 'שארה"ב תפצה אותנו על נזקי המלחמה'"

בכירים בטהרן מבהירים: המשא ומתן עם מוסקבה בסף סיכום • שר החוץ האיראני מציב תנאים נוספים | הדרישות: פיצויים מארה"ב, שחרור נכסים והסרת מצור (בעולם)

5תגובות
מימין המנהיג העליון חמינאי, משמאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

בכירים בטהרן הבהירו הלילה (בין שבת לראשון) כי המשא ומתן המנוהל מול מוסקבה בנוגע לנתיבי השיט ולניהול מצר הורמוז נמצא בסף סיכום, אך הדגישו כי אין בכך די כדי להביא לפתיחתו המיידית של הנתיב האסטרטגי. על פי הדיווחים, טהרן מציבה שורת תנאים נוספים שיש לקיים לפני שהמצר ייפתח במלואו.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, ציין כי פתיחת המצר תלויה בתנאים נוספים, ובהם קבלת פיצויים מ על נזקי הלחימה והפרת ההבנות.

במקביל, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, מוחמד באקר זולקדר, מנה שורת דרישות נוספות לפתיחת המצר, הכוללות את שחרור הנכסים האיראניים המוקפאים, הפסקת המהלכים הצבאיים נגד ושלוחותיה באזור, והסרת המצור הימי.

בתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) עדכן כי נכון לאתמול הסיטו הכוחות האמריקניים את מסלולן של 53 ספינות מסחריות, השביתו שתי ספינות ועלו על סיפונן של שתיים נוספות. במקביל, הותר מעברן של יותר מ-30 ספינות שנשאו סיוע הומניטרי.

יצוין כי נשיא ארצות הברית העריך לאחרונה כי המערכה מול איראן תסתיים בקרוב יחסית, תוך שהוא חושף כי מעורב באופן אישי במגעים עם טהרן. עם זאת, הדרישות האיראניות המפורטות מעלות ספקות אם אכן ניתן יהיה להגיע להסכם מקיף בטווח הקרוב.
ארה"באיראןדונלד טראמפרפאל גרוסימצרי הורמוזהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית

5 תגובות

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5
סוחרים פרסיים
חחחח
4
ונראה לי שארצות הברית תסכים...
אבי
3
תתקנו את הכתבה - משא ומתן בין ארה"ב לאיראן , מוסקבה לא קשורה לזה.
יהודה

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