( צילום: סוכנות הידיעות האיראנית תסנים )

חבר המועצה המייעצת למנהיג העליון באיראן, מוחמד סאדר, הצית סערה אתמול (ראשון) בראיון חריג, כשאיים על ישראל והאשים אותה בחיסול נשיא איראן לשעבר אברהים ראיסי. בנוסף, האשמות חריפות נמתחו כלפי רוסיה, בטענה שהיא סייעה לישראל במלחמה והפגינה בגידה בבסיס הברית האסטרטגית עם טהרן. כך לפי דיווח היום באתר "מאקו"

מוחמד סאדר, חבר המועצה המייעצת למנהיג העליון באיראן, פרסם אתמול (ראשון) סדרת האשמות חריגות בראיון תקשורתי. סאדר טען כי רוסיה מסרה לישראל מידע משמעותי על מערכות ההגנה האווירית האיראניות במהלך המלחמה – האשמה שמעוררת תהיות ביחסי טהרן–מוסקבה. בנוסף, סאדר האשים את ישראל בחיסול נשיא איראן לשעבר, אברהים ראיסי, ושר החוץ, בעת התרסקות מסוקם בשנת 2024. לדבריו, מדובר ב"פעולת התנקשות ישראלית", אך הוא לא הציג כל הוכחה חיצונית לטענותיו. הצהרותיו מעידות על המשבר במערכת היחסים האיראנית–רוסית, וכן על הלחץ שבו נתון המשטר האיראני מאז המלחמה מול ישראל. במערכת הביטחון בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות ומעריכים את הסיכונים האפשריים להמשך. מול רבבות: תומך ישראל נעצר בהפגנה פרו-פלסטינית באוסטרליה | צפו דני שפיץ | 14:28 אסון מזעזע באוקראינה: ילד בן 7 הרג ילדה בת 6 עם רובה ציד בני סולומון | 13:07 המתיחות בין איראן לרוסיה ניכרת מאז מלחמת 12 הימים בין המדינות, כאשר איראן חשה כי תמיכתה של מוסקבה היתה בעיקר בהצהרות ולא במעשי סיוע ממשי. זאת, חרף הסכם שותפות אסטרטגית שנחתם ביניהם בינואר 2025 במוסקבה, שמטרתו להעמיק את שיתוף הפעולה הצבאי. במקביל, דווח כי איראן פנתה לאחרונה לבלארוס כדי לקבל סיוע בשיקום מערך ההגנה האווירי שנפגע במתקפות הישראליות, וזאת בשל היעדר סנקציות דיפלומטיות נגד בלארוס. מאז תום המלחמה עם ישראל, המשטר האיראני ממשיך לעסוק באיומים והצהרות לוחמניות, במקביל להתמודדות עם מצבים ביטחוניים נוספים באזור, כולל ירי החות'ים מתימן. בישראל עוקבים ברצינות אחרי המסרים, במטרה להיערך לתרחישים אפשריים ולהגיב במהירות לכל שינוי באיומים או בפעילות הצבאית האיראנית.

כזכור, לפני ימים ספורים, חשבון ה־X הרשמי של משרד החוץ הישראלי בפרסית, "ישראל בפרסית", פרסם ציוץ יוצא דופן שעורר סערה בקרב הגולשים

בין היתר הופיעה גם דמות המזכירה את נשיא איראן לשעבר, איברהים ראיסי, שנהרג בהתרסקות מסוק במאי שעבר.

מאז תום המלחמה מול ישראל, האיראנים ממשיכים לשמור על רמת מתיחות גבוהה. ברצועת עזה מתרכזת ישראל בשמירה על 50 חטופים, במקביל לירי החות’ים מתימן, בעוד בטהרן בכירים משדרים מדי יום הצהרות לוחמניות ואיומים, בעיקר מצד כוח הביטחון והמשטר שחולל את השינויים בעקבות חיסול מפקדים על ידי ישראל.

בישראל עוקבים ברצינות אחר ההתבטאויות הללו. הערכות מודיעיניות מצביעות על כך שהמסרים נועדו להסתיר את הלחץ שבו נמצא המשטר האיראני מאז המלחמה, החשש מהתקפות ישראליות נוספות בעתיד, וניסיון לשדר עוצמה וביטחון לציבור המקומי, שהאמון שלו במשטר התערער משמעותית. למרות זאת, מערכת הביטחון נוקטת בכל האמצעים הדרושים ומכינה את עצמה לכל תרחיש אפשרי.